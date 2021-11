Damian Lillard, son message de leader face à la polémique Olshey

Les Portland Trail Blazers doivent gérer une affaire extra-sportive. A la suite de plusieurs témoignages, une enquête a été ouverte par la franchise sur le General Manager Neil Olshey, accusé d'un comportement toxique. En leader des Blazers, Damian Lillard a été invité à revenir sur cette situation.

Sans se défiler face à ce sujet, le meneur de jeu a cherché à envoyer un message à ses partenaires. Malgré cette polémique, les joueurs doivent absolument parvenir à se concentrer sur l'aspect sportif.

"Les matches continuent. Notre travail continue. Et c'est tout ce que nous pouvons faire. Je suis ici depuis 10 ans maintenant et je fais partie intégrante de cette organisation et de cette équipe, c'est mon travail de continuer à le faire de la manière dont je l'ai fait.

Et c'est ce que je peux contrôler et c'est ce que je vais faire. Je pense que la meilleure façon d'être un leader est de se concentrer sur la direction de l'équipe. Nous jouons au basket, et mon travail est d'être le meneur de jeu et le capitaine de cette équipe. Et de continuer à le faire.

C'était une nouvelle pour moi. Je l'ai découvert comme tout le monde. Mais c'est tout ce que je sais, que c'est une enquête", a répondu Damian Lillard face à la presse.