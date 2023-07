Damian Lillard se retrouve sur le marché des transferts, et le Heat n’attendait que ça. Miami, qui s’est préparé à ce scénario, se positionne immédiatement comme le grand favori pour récupérer la star des Blazers cet été.

La demande de trade de Lillard constitue vraisemblablement une surprise pour Portland. Aaron Goodwin, l’agent du meneur, a transmis les vœux de son client à Joe Cronin, GM des Blazers, dans la matinée. Quelques heures plus tôt, on apprenait que son front office venait d’offrir une prolongation de contrat de 160 millions de dollars sur cinq ans à Jerami Grant. Une opération effectuée, sans aucun doute, dans l’idée de le voir jouer aux côtés de « Dame » la saison prochaine.

De son côté, Miami a commencé l’intersaison avec l’objectif très précis de récupérer Lillard dans un transfert. Ce but était clairement identifié lorsque les finalistes NBA sont passés à côté de Bradley Beal, parti aux Suns, notamment car ils se concentraient sur leur principale cible. Maintenant, tout est en place pour concrétiser le plan.

Quels trades pour Damian Lillard ?

Dans le viseur de Miami, et réciproquement

Si Damian Lillard est la priorité du Heat, le Heat est également la priorité de Damian Lillard. Il s’agit de sa destination préférée, selon Chris Haynes du Bleacher Report, et il ne s’en est pas caché cet été. Le contact sera rapidement établi pour tenter de concrétiser une transaction.

Jimmy Butler, lui-même, n’a pas manqué de faire savoir à la franchise ces dernières semaines qu’il voulait jouer avec le meneur l’année prochaine.

Miami s’est donc préparé à proposer un package centré sur Tyler Herro, éventuellement Duncan Robinson, et des choix de draft. Cela apparaît comme un détail, mais l’équipe aimerait garder Caleb Martin hors du trade, toujours selon Haynes.

Le grand guide de la Free Agency NBA 2023, équipe par équipe

Le Heat, un cadre de rêve pour Damian Lillard

On imagine difficilement un meilleur point de chute pour Lillard à l’heure actuelle. L’équipe vient de disputer les Finales NBA face aux Nuggets. Il ne semble lui manquer qu’une star pour aller chercher un titre.

Bam Adebayo pourrait former un duo dévastateur avec Lillard en pick and roll. Au-delà de l’amitié qui les lie, l’intérieur dispose de toutes les qualités pour briller aux côtés du meneur. Nul doute que Jimmy Butler et Damian Lillard, deux compétiteurs acharnés, trouveront un terrain d’entente. Surtout dans ce contexte d’attraction réciproque et sous les ordres d’Erik Spoelstra.

Le transfert vend du rêve et apparaît, au premier abord, comme une piste plus que crédible. Le Heat ne sera cependant pas la seule équipe à se positionner sur le dossier, les Spurs et les Nets étant également attendus dans la course. Il faut encore que Pat Riley et son front office abattent leur carte avec justesse, afin de garder la main jusqu’à la fin de la partie.

Free Agency NBA 2023 : le Live des rumeurs, trades et signatures