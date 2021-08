Damian Lillard n’a pas l’air séduit par la Free Agency des Blazers…

Damian Lillard a mis un vrai coup de pression sur les Portland Trail Blazers. Sans langue de bois, le meneur de jeu a jugé que l'effectif de son équipe n'était pas à la hauteur de ses ambitions : le titre de champion NBA.

En jetant un doute sur son avenir, la star a envoyé un message à sa direction : il faut changer les choses cet été. Si Chauncey Billups a débarqué au poste d'entraîneur, le natif d'Oakland attend surtout des mouvements au sein du groupe.

Mais sur cette Free Agency, le bilan n'est pas glorieux pour Portland. A l'exception de la prolongation de Norman Powell, les Blazers se montrent même décevants. Certains joueurs sont partis (Carmelo Anthony, Enes Kanter notamment) et les éléments recrutés ne vont pas changer le visage de la franchise (Cody Zeller, Tony Snell, Ben McLemore).

Autant dire que les doutes de Lillard ne vont pas s'envoler...

"Avec la Free Agency et les choses comme ça, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Tu ne sais jamais où les gars vont finir et pourquoi. Tu tentes juste d'avoir des discussions et de convaincre certains gars de rejoindre ton équipe.

Et évidemment, cette fois-ci, nous n'avons pas été en mesure d'attirer certains gars que nous visions. Ensuite, tu descends sur la liste, tu regardes les gars que tu aimes bien et qui n'ont pas encore un accord avec une autre équipe.

Puis tu obtiens ceux qui veulent faire partie de ton projet. Je crois que nous avons fait ça", a jugé Damian Lillard face à la presse.