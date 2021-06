Damian Lillard, encore de nouvelles rumeurs qui sortent…

Ça ressemble à un début de feuilleton. Depuis hier, les spéculations vont bon train autour de Damian Lillard. Le meneur All-Star pourrait éventuellement pousser pour son départ des Portland Trail Blazers en raison du patacaisse médiatique autour de la franchise et l’incapacité du management à monter une équipe capable d’aller très loin en playoffs.

Des rumeurs à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Mais les sources restent des insiders plutôt fiables. Et elles se multiplient. Après Chris Haynes, journaliste proche du meneur All-Star, ce sont Farbod Esnaashari et Adam Borai du Bleacher Report qui en remettent une couche.

Sources tell myself & @AdamNBorai: There is a growing rift between Portland Trail Blazers ownership, Damian Lillard, & the front office. Dame has been in touch with players on other teams this off-season & monitoring Portland's future before committing to anything. More to come.

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) June 27, 2021