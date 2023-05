D’Angelo Russell, le 3ème homme indispensable du (Lake)show

Cette question revient régulièrement au sein de la rédaction autour des Los Angeles Lakers : qui est le 3ème meilleur joueur de cette équipe ? Pour les deux premières places, il n'y a aucun suspense avec Anthony Davis et LeBron James (dans cet ordre d'ailleurs). Mais quid du troisième ? Austin Reaves ? D'Angelo Russell ? Rui Hachimura ? Jarred Vanderbilt ?

Sur le premier tour des Playoffs face aux Memphis Grizzlies (2-4), Reaves a probablement pris un peu plus la lumière. Malgré les moments chauds d'Hachimura en sortie de banc, Reaves a été le plus régulier. Mais est-ce vraiment un bon signe pour les espoirs californiens ?

Surtout que face aux Golden State Warriors (2-1), cette série semble bien moins à l'avantage du talent de 24 ans. Encore trop tendre à ce niveau et sous les projecteurs, il a du mal à résister face aux extérieurs expérimentés des Dubs. A l'inverse, un joueur paraît en mesure de jouer un rôle majeur sur le devant de la scène : Russell.

Quand D'Angelo Russell va...

Et sur le papier, l'ex-meneur des Minnesota Timberwolves est bien évidemment le joueur normalement attendu pour assumer ce statut. Derrière AD et LBJ, il doit incarner le lieutenant le plus fiable. Sauf que jusqu'à maintenant, il n'a pas assuré à toutes les représentations...

En prenant ses performances depuis le début des Playoffs, il y a d'ailleurs une constante assez facile à remarquer. Quand Russell se met en action, les Lakers gagnent...

Game 1 vs Memphis : 19 points (41,2% aux tirs) = victoire

Game 2 vs Memphis : 5 points (18,2% aux tirs) = défaite

Game 3 vs Memphis : 17 points (35,7% aux tirs) = victoire

Game 4 vs Memphis : 17 points (46,7% aux tirs) = victoire

Game 5 vs Memphis : 11 points (36,4% aux tirs) = défaite

Game 6 vs Memphis : 31 points (70,6% aux tirs) = victoire

Game 1 vs Golden State : 19 points (47,4% aux tirs) = victoire

Game 2 vs Golden State : 10 points (41,7% aux tirs) = défaite

Game 3 vs Golden State : 21 points (61,5% aux tirs) = victoire

On peut le résumer plus simplement encore : quand le natif de Louisville assume son rôle de 3ème option en inscrivant au moins 17 points, Los Angeles a toujours gagné. Et encore cette nuit, le succès face aux Warriors (127-97) l'a démontré.

Immédiatement dans le bon rythme, il a réalisé un show en inscrivant les 11 premiers points de son équipe. Face à ce spectacle, LeBron James a pu s'installer dans son siège pour simplement orienter le jeu. Et de son côté, Russell a récité son basket pour punir la défense des Dubs.

"Évidemment, vous avez vu comment D-Lo a commencé le match. Je pense qu'il a marqué nos 11 premiers points et AD en a ajouté 7 dans ce quart-temps. Cela m'a permis de me concentrer sur le reste", a d'ailleurs souligné LeBron James face à la presse.

Il s'agit de l'une des clés pour les Lakers. Défensivement, l'équipe a eu les bons ajustements sur ce Game 3. Avec notamment une meilleure agressivité pour sortir sur les écrans et perturber le jeu des Warriors derrière l'arc.

Mais offensivement, Los Angeles doit être capable de tenir le choc. Pour répondre aux séries adverses, mais aussi pour creuser l'écart.

Comment les Lakers ont “limité” Stephen Curry

Le meilleur attaquant derrière les deux patrons

Et justement, sur le plan offensif, Russell, derrière les premiers rôles LBJ et AD, est clairement le personnage secondaire le plus important. Avec un Vanderbilt essentiellement concentré sur ses tâches défensives et un Reaves qui éprouve des difficultés, il doit prendre ses responsabilités.

Surtout qu'avec le focus des Warriors sur ses deux leaders, l'ex-joueur des Golden State a des espaces face à lui. A plusieurs reprises, il a d'ailleurs profité de cette situation pour punir les lacunes de Stephen Curry. Et même derrière l'arc, il a été efficace (5/8), notamment sur les ballons ressortis par le King.

"Je tente simplement de profiter de la situation car les meilleurs défenseurs sont concentrés sur LeBron ou AD. Généralement, les deux meilleurs défenseurs adverses sont sur eux. Donc, je dois en profiter, créer des choses et être agressif. Cela peut vraiment ouvrir notre jeu", a-t-il analysé.

Effectivement, la réussite de Russell change tout. En dictant son rythme, il peut prendre le match à son compte. Bien sûr, il a parfois du déchet, mais il s'agit d'un faible prix à payer s'il parvient à punir la stratégie des Warriors.

Et pour éviter d'avoir un jeu trop stéréotypé, les Lakers ont besoin de ce 3ème acteur. Tout simplement pour créer de l'incertitude dans la défense adverse.

"Pour être capable de gagner contre les Warriors, il ne faut pas seulement être en mesure de les stopper à trois points. Il faut également continuer à marquer. Et D-Lo est ce type de joueur, il va venir sur le parquet et se montre capable de faire des actions avec le ballon entre les mains. Il sait construire les actions, prendre ses tirs. Il est juste concentré, quand il a commencé à marquer quelques tirs en début de match, il a gardé cette agressivité. Quand il est décisif et agressif, il est impossible de l’arrêter. Avec AD et Bron sur le parquet, il y aura toujours des opportunités pour des gars comme lui ou Austin. Il a marqué les 11 premiers points, a trouvé son rythme et ce gamin, en plus de faire jouer les autres, est un scoreur. C’était génial à voir", a apprécié son coach Darvin Ham.

Jusqu'à maintenant, D'Angelo Russell a, malheureusement pour les Lakers, eu du mal à trouver de la régularité. Mais les chiffres ne mentent pas : s'il parvient à apporter, Los Angeles a de bonnes chances de l'emporter.

Et au bout d'un moment, le joueur de 27 ans doit se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Car en réalité, la question du 3ème meilleur joueur des Angelenos ne devrait même pas exister...

D’Angelo Russell n’a pas d’ami en NBA, les conséquences du passé ?