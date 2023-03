D’Angelo Russell n’a pas d’ami en NBA, les conséquences du passé ?

Si les Lakers se sont cette fois inclinés devant les Knicks, D'Angelo Russell a signé un deuxième bon match de suite sous ses nouvelles couleurs, avec 33 points et 8 passes au compteur. A cette occasion, "D-Lo" a retrouvé Julius Randle, avec lequel il avait été coéquipier pendant trois ans à Los Angeles en début de carrière. On pourrait croire qu'entre anciens partenaires les retrouvailles allaient être chaleureuses, mais Russell a expliqué qu'il avait une approche assez singulière de la camaraderie.

"Je suis fan du jeu de Julius. Mais on n'a pas de relation. On a joué ensemble et chacun a pris son chemin. Je ne suis pas vraiment ami avec qui que ce soit en NBA. Sur le terrain, il n'y a pas d'amour", a déclaré D'Angelo Russell après le match.

On ne voudrait pas tirer de conclusions hâtives, mais il semblerait quand même que l'incident avec Nick Young (dont il avait maladroitement révélé l'infidélité dans une vidéo) ait eu un impact sur ses relations avec les autres joueurs en NBA et sur sa manière d'envisager le job. Il s'est aussi dit que D'Angelo Russell avait affiché beaucoup de frustration envers Rudy Gobert en début de saison chez les Wolves et ne masquait plus son manque d'envie de collaborer avec le Français sur le terrain...

En attendant, ses débuts - même s'il s'agit d'un comeback - avec les Lakers sont intéressants et peut-être a-t-il trouvé la situation la plus épanouissante pour lui, après des aventures mitigées à Golden State et Minnesota.

