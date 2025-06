D’Angelo Russell à Dallas, les Mavs tiennent l’intérimaire de Kyrie

En attendant que Kyrie Irving soit remis sur pied, ce qui pourrait prendre un peu de temps, pour ne pas dire la quasi totalité de la saison 2025-2026 après sa blessure au genou en mars dernier, les Dallas Mavericks ont besoin d'un meneur. A en croire Marc Stein, l'heureux élu sera D'Angelo Russell. En fin de contrat cet été après avoir été tradé vers Brooklyn par les Lakers en décembre, le joueur de 29 ans devrait s'engager pour deux saisons et 12 millions de dollars avec Dallas.

Si sa cote a chuté ces dernières années, "D-Lo" semble pouvoir assurer un intérim avant d'être un bon meneur back up. Sur les 26 matches qu'il a disputé avec les Nets la saison dernière, il tournait à 12.9 points et 5.6 passes de moyenne, mais à moins de 30% à 3 points. Sur ses meilleures saisons en NBA, D'Angelo Russell était de calibre All-Star (il l'a été à une reprise) avec un tir extérieur nettement plus fiable.

La signature n'est pas encore officielle, mais elle semble inévitable, Stein étant un informateur assez solide, même depuis qu'il a quitté les gros médias.

