D’Angelo Russell veut à nouveau incarner l’avenir des Lakers

La première fois, tout ne s’était pas passé comme prévu pour D’Angelo Russell et les Lakers. La rupture avec meneur, censé incarner l’avenir de Los Angeles, semblait inévitable à un certain point. Aujourd’hui, de l’eau a coulé sous les ponts. Russell a grandi et peut espérer reprendre les choses où il les avait laissées.

Depuis son transfert, en milieu de saison, le deuxième choix de la draft 2015 est tout ce que le front office aurait pu attendre, peut-être plus encore. En dehors d’une blessure qui l’a maintenu à l’infirmerie pendant deux semaines, l’expérience se montre en effet très concluante pour le moment.

Sur ses cinq matches complets aux Lakers — en omettant donc la rencontre pendant laquelle il s’est blessé —, le meneur de 27 ans est un cran au-dessus de ses standards en carrière. Il affiche des moyennes de 22,6 points, 6,8 passes et 4 rebonds sur cet échantillon. Le tout avec des pourcentages exceptionnels de 52,5 % au tir, dont 47,1 % à trois points.

D’Angelo Russell répond ainsi aux deux plus grands besoins de la franchise. Grâce à ses six tentatives derrière la ligne, avec une réussite insolente, il écarte le terrain pour ses coéquipiers. En parallèle, il apporte la création et la stabilité balle en main que Los Angeles cherchait avec Russell Westbrook, ce qui s’avère primordial en l’absence de LeBron James.

Depuis son retour de blessures, le natif de « D-Lo » est encore plus impactant. Les moyennes grimpent à 30,5 points et 8,5 passes, à 63,6 % au tir et 58,5 % à trois points. Difficile de l’imaginer maintenir un tel niveau d’efficacité jusqu’à la fin de l’exercice, sans parler des playoffs si son équipe s’y qualifie. Mais s’il y parvenait d’une manière ou d’une autre, il pourrait certainement tout changer pour les Lakers, à court terme et au-delà.

D’Angelo Russell aux Lakers : la question contractuelle

C’est donc avec de nombreux arguments que Russell peut entamer les négociations avec la franchise. Agent libre cet été, il espère clairement rester à Los Angeles au-delà de 2023. Il se projette déjà au training camp de la saison prochaine.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’ancien All-Star « veut être le meneur du futur pour cette organisation ». Le joueur de 27 ans a vraisemblablement les armes pour. Et l’intérêt serait mutuel, puisque le front office était apparemment prêt à entamer les discussions pour une extension de contrat il y a un mois.

Si les rumeurs autour de Kyrie Irving persistent en fond, D’Angelo Russell demeure le choix le plus probable pour les Lakers. Après tout, ils ne l’ont sans doute pas fait venir dans un trade pour un tiers de saison.

Tout n’est clairement pas figé. Pour regagner une bonne fois pour toutes la confiance des dirigeants, le meneur devra briller sur les 14 matches de régulière restants. Plus important encore : il devra assurer au playin et en playoffs, si les stars hollywoodiennes y sont bien invitées. Là, et seulement là, il pourra peut-être incarner à nouveau l’avenir de Los Angeles.

