D’Angelo Russell va assurer l’intérim à la mène aux Mavericks

Les Dallas Mavericks vont jouer de nombreux mois sans Kyrie Irving, victime d'une déchirure des ligaments croisés un peu avant les playoffs. Au mieux, le meneur All-Star reviendra en cours de saison, en janvier ou février. Mais il existe un scénario réaliste où il ne rejoue pas du tout en 2025-2026. Du coup, la franchise texane s'est trouvé son intérimaire en la personne de D'Angelo Russell. L'ancien All-Star débarque pour 13 millions de dollars sur deux ans. Un tarif très abordable pour un meneur censé tenir la baraque seulement quelques mois.

Russell est évidemment moins brillant qu'Irving en attaque et c'est une faille que les adversaires des Mavericks exploiteront en défense (paraît qu'elle fait gagner des titres, n'est-ce pas Nico Harrison ?) mais il reste un playmaker et un scoreur de qualité. Il tournait à plus de 12 points et 5 passes de moyenne à cheval sur son passage aux Los Angeles Lakers et aux Brooklyn Nets la saison dernière.

