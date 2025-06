Michael Porter Jr à Brooklyn, Denver récupère Cam Johnson

C'est la fin de l'histoire entre Michael Porter Jr et les Denver Nuggets. En cette nuit d'ouverture de la free agency, les champions 2023 ont transformé l'un des éléments-clés de leur succès.

D'après Shams Charania d'ESPN, les Nuggets envoient "MPJ" à Brooklyn en plus d'un 1er tour 2032 non protégé, pour faire venir Cam Johnson. Un move étonnant, même si on se doutait qu'avec le changement de direction Denver finirait par bouger.

Les Nuggets récupèrent un joueur avec moins de talent brut mais, ils l'espèrent sans doute, davantage de fiabilité.