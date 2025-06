Darius Garland blessé, la fin des rumeurs de trade ?

Voilà qui pourrait mettre fin, au moins temporairement, aux rumeurs d’un transfert de Darius Garland pendant l’intersaison. Le meneur All-Star des Cleveland Cavaliers a été opéré du gros doigt de pied et il sera indisponible pendant quatre à cinq mois. Autrement dit, il ne sera pas encore complètement remis au moment du coup d’envoi de la saison et serait donc susceptible de rater quelques matches.

Ça ne veut pas dire pour autant qu’il ne sera pas du tout tradé, que ce soit cet été ou en cours de saison, mais ça réduit cette probabilité. Le joueur de 25 ans a par exemple été annoncé du côté du Orlando Magic ces derniers jours. Une rumeur qui a été démentie par d’autres insiders. Son avenir dans l’Ohio semble incertain par moments.

Trade de Darius Garland : Une destination déjà écartée

Seuls Donovan Mitchell et Evan Mobley seraient perçus comme intouchables au sein de l’effectif des Cavaliers. Darius Garland reste l’un des meilleurs joueurs du groupe et il tournait notamment à plus de 20 points, 5 passes et 40% de réussite à trois-points cette saison.