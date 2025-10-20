Cette take d’un All-Star des Cavaliers va mal vieillir

Les Cleveland Cavaliers ont déçu l’an dernier. Pas en saison régulière bien sûr. La franchise de l’Ohio a signé l’un des plus beaux exercices de son Histoire en gagnant 64 matches. Mais c’est en playoffs qu’ils étaient attendus et leur élimination dès le second tour, qui plus est contre des Indiana Pacers inattendus à ce niveau, a laissé un goût amer. Mais il faut rappeler que l’effectif a été frappé par de nombreuses blessures au pire moment. Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley… tous ont été absents ou diminués pendant cette série perdue assez sèchement.

Pour le meneur All-Star des Cavs, c’est même très simple : sans les pépins physiques en cascade, Cleveland aurait été… tout au bout. « Je pense que nous aurions été champions. Je dis ça avec beaucoup de confiance. Notre groupe a tellement de talents. Nous sommes tellement déterminés des deux côtés du terrain… Oui, je le dis avec certitude, nous aurions été champions. »

Ça, c’est une déclaration qui peut vraiment mal vieillir. Parce que les Cavaliers étaient finalement encore loin du compte. Rien ne garanti qu’ils auraient sorti les Pacers au complet puis les Knicks. Le Oklahoma City Thunder semblait aussi au-dessus du lot et bien armé pour ralentir le flow offensif des joueurs de Kenny Atkinson.

Les dirigeants n’ont pas changé l’effectif. Du coup, on va savoir. Si les Cavs ne vont pas au moins en finales de Conférence, voire même en finales NBA, ils auront de sérieuses questions à se poser cette saison. Et cette fois, il n’y aura pas d’excuses pour Garland et ses partenaires.