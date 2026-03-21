March Madness : Darryn Peterson s’illustre, les gros au rendez-vous

Si AJ Dybantsa et BYU ont pris la porte dès l’ouverture de la March Madness, son concurrent pour le first pick (et actuel favori) Darryn Peterson va continuer l’aventure au moins un tour de plus. Kansas l’a emporté contre Cal Baptist la nuit dernière (68-60) avec notamment 28 points de l’arrière considéré comme une future star NBA.

Il a pourtant mal commencé en ratant notamment ses 6 premiers tirs. Mais c’est après un aller-retour express d’une minute sur le banc que Peterson s’est mis dans le rythme. Ses paniers lointains ont fini par donner 22 points d’avance aux Jayhawks, qui se sont ensuite fait peur en laissant leurs adversaires revenir en fin de deuxième mi-temps. Le meilleur joueur de Kansas est alors resté plutôt passif, ne prenant pas le moindre tir dans les quatre dernières minutes malgré les difficultés de son équipe. La bonne nouvelle, c’est qu’il a pu joué une grosse trentaine de minutes sans difficultés après avoir eu quelques blessures et des crampes récurrentes au cours de sa première (et unique, quoi qu’il en dise) saison NCAA.

Le (grand) favori Arizona a désossé Long Island (92-58) avec notamment 18 et 15 points des freshmen Brayden Burries et Koa Peat. Le champion en titre Florida a écrasé Prairie View (114-55). La logique a été respectée dans la plupart des matches et ça passe donc pour Iowa State, Purdue, UConn, St Johns, Virginia, Alabama, Texas Tech et Tennessee. En revanche, Kentucky s’est fait très peur contre Santa Clara. Il a fallu un Otega Owen héroïque, qui a arraché la prolongation au buzzer avant que les Wildcats l’emportent en OT, pour que l’université prestigieuse se qualifie pour le second tour. Owen a mis 35 points au total. Miami et UCLA ont aussi gagné. Seuls upsets, les victoires d’Utah State et Iowa, respectivement contre Villanova et Clemson, mais il s’agissait de duels entre les têtes de série 8 et 9.