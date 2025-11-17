Darvin Ham, nouvelle piste crédible pour les Pelicans ?

Les New Orleans Pelicans ont lancé un grand chantier en écartant Willie Green après un début de saison cauchemardesque. Depuis, James Borrego assure l’intérim, avec la bénédiction du GM Joe Dumars, qui lui a demandé de tenir le poste jusqu’à la fin de l’exercice. Mais pour la suite, la franchise a déjà commencé à explorer d’autres pistes… et un nom bien connu ressort : Darvin Ham.

Selon les informations de Marc Stein, l’ancien coach des Lakers, aujourd’hui assistant aux Milwaukee Bucks, figure parmi les options étudiées par New Orleans. Stein explique que « Darvin Ham est un nom à surveiller dans la recherche des Pelicans ».

Le journaliste mentionne également d’autres pistes, dont Kevin Ollie, ancien coach de UConn et ex-intérimaire aux Brooklyn Nets. Stein rapporte qu’Ollie est « un autre candidat potentiel », notamment en raison de l’estime que lui porte Troy Weaver, le bras droit de Dumars.

Darvin Ham, évincé des Lakers en 2024 après deux saisons contrastées, s’est refait une santé dans un rôle d’assistant aux Bucks et reste très respecté pour son leadership et son travail défensif. La perspective d’un retour sur un banc principal pourrait séduire les deux parties, surtout si New Orleans souhaite relancer un projet autour de Zion Williamson et Brandon Ingram. On peut néanmoins se demander s’il n’est justement pas meilleur dans le rôle d’assistant que dans celui d’head coach.

Avec un début de saison en ruine et une dynamique sportive inquiétante, les Pelicans cherchent un cap clair et un coach capable de stabiliser un groupe construit autour de Zion Williamson et Brandon Ingram. La piste Ham apparaît aujourd’hui comme l’une des plus crédibles selon Stein.