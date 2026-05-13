Daryl Morey prend la porte, les Sixers changent de direction

Une page qui se tourne et le début d’une nouvelle ère aux Philadelphia Sixers ? La franchise de Pennsylvanie a décidé de renvoyer Daryl Morey, architecte de l’équipe depuis 2020. Peut-être le signe d’autres changements à venir pour le club fraîchement éliminé au second tour des playoffs par les New York Knicks (0-4). La saison a été plutôt bonne, avec une qualification via le play-in puis une série gagnée à la surprise générale contre les Boston Celtics après avoir été menés 1-3.

Mais les vrais points positifs des derniers mois écoulés se concentrent essentiellement sur la doublette formée par les jeunes Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, un rookie drafté en troisième position par Morey et son staff. Les Sixers vont éventuellement chercher à tourner davantage l’organisation autour de ce backcourt dynamique avec leurs prochains dirigeants.

Daryl Morey est arrivé à Philly plein d’ambition et l’équipe s’est qualifiée cinq fois en playoffs sous sa coupe. Mais sans jamais parvenir à passer le second tour. Son choix de faire venir James Harden, sur lequel il avait déjà misé aux Houston Rockets, n’a pas payé. L’ancien MVP est même parti fâché un an et demi plus tard en qualifiant publiquement son dirigeant de « menteur » à deux reprises.

Il est aussi l’homme qui a offert deux contrats massifs à Joel Embiid et Paul George. 192 millions sur trois saisons au premier et 212 sur quatre ans pour le second. Deux deals qui paraissent aujourd’hui quasiment impossibles à refourguer, même si ce sera peut-être l’une des missions de la prochaine direction. Les trois All-Stars des Sixers, Embiid, George et Maxey, n'ont joué que 43 matches ensemble (21-22), playoffs inclus, au cours des deux dernières saisons.

Malgré le renvoi de Morey, le coach Nick Nurse pourrait, ou devrait, être conservé par la franchise. C’est Bob Myers, l’ancien GM des Golden State Warriors, qui sera chargé de consulter les différents candidats et de valider le nouveau management.