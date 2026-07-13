Davion Mitchell chambre Tyler Herro après la bagarre avec BAM

La séparation entre Tyler Herro et le Miami Heat n’a décidément rien de tranquille. Quelques heures après l’altercation physique présumée entre l’ancien arrière de Miami et Bam Adebayo, Davion Mitchell est venu ajouter une petite couche en chambrant publiquement son ex-coéquipier à Las Vegas.

La scène s’est produite après la large victoire du Heat contre les Milwaukee Bucks en Summer League, 119-86. Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. et Kel’el Ware étaient assis au bord du terrain lorsque Mitchell s’est approché du groupe pour célébrer ce premier succès face à plusieurs joueurs récemment envoyés à Milwaukee dans le blockbuster ayant permis à Miami de récupérer Giannis Antetokounmpo.

« On est à 1-0 contre lui », aurait lancé Davion Mitchell en désignant Jaime Jaquez Jr.

Une petite provocation visiblement bon enfant, mais qui prend forcément une autre dimension dans le contexte extrêmement tendu entourant les anciens joueurs du Heat. Quelques heures auparavant, Bam Adebayo et Tyler Herro auraient en effet été impliqués dans une altercation physique sur un terrain d’entraînement à Las Vegas.

Selon plusieurs médias américains, Adebayo aurait confronté son ancien coéquipier à propos de commentaires critiques que celui-ci aurait tenus sur les réseaux sociaux. Après un échange verbal, le pivot du Heat aurait frappé Herro au niveau de la tête. La sécurité serait ensuite intervenue pour éloigner le nouveau joueur des Bucks, tandis qu’Adebayo aurait quitté les lieux séparément. La police n’a pas été appelée et les deux franchises ont indiqué être au courant de la situation sans faire davantage de commentaire public.

Herro est ensuite apparu au bord du terrain pour assister à la rencontre entre Milwaukee et Miami, sans évoquer publiquement l’incident.

La séquence marque un nouvel épisode spectaculaire dans les conséquences du gigantesque transfert ayant envoyé Giannis Antetokounmpo au Heat. Miami a récupéré le double MVP ainsi que Bobby Portis, tandis que Milwaukee a reçu Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis, Nate Ament et plusieurs choix ou échanges de choix de Draft.

Davion Mitchell, lui, a survécu à l’énorme ménage effectué par Miami pour accueillir Giannis. Et il semble déjà prendre un certain plaisir à rappeler à ses anciens coéquipiers que les rapports de force ont brutalement changé.

Ce qui devait être une simple rencontre de Summer League entre deux franchises est ainsi devenu le théâtre des retrouvailles les plus observées du moment. Entre un trade historique, une bagarre présumée entre deux anciens partenaires ayant joué sept saisons ensemble et quelques provocations au bord du parquet, la rupture entre le Heat et une partie de son ancien noyau est déjà nettement plus mouvementée que prévu.

Où va le Heat avec Giannis Antetokounmpo ?