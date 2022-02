Davis Bertans balance sur l’ambiance aux Wizards

Davis Bertans doit se sentir soulagé de ne plus jouer pour les Washington Wizards. L’intérieur letton faisait partie du package envoyé par la franchise de D.C. aux Dallas Mavericks en l’échange de son compatriote Kristaps Porzingis. Il va maintenant essayer de relancer sa carrière dans le Texas après deux saisons décevantes. Les Wizards ne lui manqueront pas. Il y décrit une ambiance nauséabonde dans le vestiaire.

« C’est dur de créer une alchimie d’équipe quand la plupart des joueurs ont un temps de jeu limité et se battent presque tous les jours en se plaignant de leur rôle », confie l’intéressé. « Je pense que c’était un problème pour beaucoup de joueurs : ‘je veux plus de minutes. Je veux un rôle plus important.’ »