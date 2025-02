Une fausse joie. Pourtant, De’Aaron Fox a savouré, pendant quelques secondes, son premier moment fort sous les couleurs des San Antonio Spurs. Pour son deuxième match avec la franchise texane, le meneur a pensé donner la victoire aux siens face aux Charlotte Hornets (116-117) la nuit dernière.

Avec 1,4 seconde à jouer, l’ex-joueur des Sacramento Kings a cru inscrire un tir primé au buzzer. Problème, le ballon se trouvait encore dans ses mains à la fin du chrono. Pour une histoire de quelques dixièmes de secondes et les arbitres ont donc refusé ce panier...

"Le chrono, avec 1,4 à jouer, est passé vite. J’ai regardé le replay et je crois que j’ai sauté quand j’ai reçu le ballon. Donc j’ai perdu 2 ou 3 dixièmes de seconde. Donc je pense que c’est pour ça. Car avec 1,4 à jouer, tu as assez de temps pour poser un dribble et prendre le tir.

Mais un match comme ça, on doit le gagner. On ne peut pas se mettre dans de telles situations, avec 19 points à rattraper", a aussi soufflé De’Aaron Fox face aux médias.

Effectivement, les Spurs n’ont pas perdu ce match sur cette action. Trop inconstant, San Antonio a été obligé de courir après le score. Et De’Aaron Fox n’a donc pas réussi à se transformer en le héros.

HORNETS BEAT SPURS IN WILD ENDING 🤯 BRIDGES HITS CLUTCH TRIPLE, FOX’S GAME-WINNER DIDN’T COUNT 😱 pic.twitter.com/zJ4k1H1HbQ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2025

