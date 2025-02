Les résultats de la nuit en NBA, celle de Devin Booker

Spurs @ Hornets : 116-117

Cavaliers @ Wizards : 134-124

Bucks @ Hawks : 110-115

Heat @ Nets : 86-102

Sixers @ Pistons : 112-125

Raptors @ Thunder : 109-121

Jazz @ Suns : 127-135

Le carton de Devin Booker !

- La deadline passée, les Phoenix Suns, avec plus ou moins le même effectif, vont désormais devoir se concentrer sur l'aspect sportif. Et la franchise de l'Arizona l'a difficilement emporté à domicile face au Utah Jazz (135-127).

Un succès notamment signé Devin Booker ! En l'absence notamment de Kevin Durant et de Bradley Beal, l'arrière a pris ses responsabilités : 47 points (à 18/33, record saison), 11 passes décisives et 6 rebonds. Dans un match accroché, les Suns ont eu très chaud...

Mené de 4 points à 4,1 secondes du terme, Phoenix a planté deux paniers primés par Grayson Allen (21 points), notamment un au buzzer, pour arracher la prolongation ! Un scénario presque cruel pour le Jazz, qui pensait tenir la victoire grâce à Walker Kessler (19 points, 22 rebonds), Isaiah Collier (15 points, 13 passes décisives) ou encore le duo Lauri Markkanen (20 points) - John Collins (21 points).

Lors de la prolongation, Booker, Allen et Royce O'Neale ont fait la différence. Un petit miracle qui pourrait faire du bien aux Suns.

GRAYSON ALLEN FORCES OT FOR THE SUNS 🤯 BEAT THE BUZZER WITH 0.9 LEFT ON THE CLOCK 🔥 pic.twitter.com/si8jLnQVJd — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2025

- D'un tout petit rien... Pour son deuxième match avec les San Antonio Spurs, De'Aaron Fox (22 points) pensait être le grand héros pour donner la victoire aux siens. Le chrono en a décidé autrement et ce sont bien les Charlotte Hornets qui l'ont emporté (117-116).

Dans une fin de partie folle, les deux équipes se sont rendues coups pour coups. Après 5 points consécutifs de Fox pour prendre l'avantage à 8 secondes de la fin, Miles Bridges (25 points) a profité d'un superbe décalage de LaMelo Ball (24 points, 10 passes décisives) pour inscrire un panier primé à 1,1 seconde du terme.

Sur l'ultime action, Fox a décoché et marqué son tir à trois points... sauf que le chrono s'est terminé avant ! Après la joie d'une potentielle victoire, les Spurs sont tombés de haut... Sur ce match, Stephon Castle (33 points, record en carrière) avait pourtant brillé, alors que Victor Wembanyama a eu du mal à régler la mire (16 points à 7/20 dont 1/9 à trois points, 11 rebonds et 5 contres).

Titulaire, Moussa Diabaté a frôlé le double-double (9 points, 15 rebonds, 6 passes décisives) et Tidjane Salaün, en sortie de banc, a eu un impact intéressant : 8 points et 5 rebonds en 18 minutes.

HORNETS BEAT SPURS IN WILD ENDING 🤯 BRIDGES HITS CLUTCH TRIPLE, FOX’S GAME-WINNER DIDN’T COUNT 😱 pic.twitter.com/zJ4k1H1HbQ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2025

Réveil trop tardif des Sixers, les Bucks renversés

- Les Philadelphia Sixers ont eu un gros retard à l'allumage. Et ils l'ont payé face aux Detroit Pistons (112-125). Malgré les présences de Joel Embiid (23 points) et de Paul George (14 points), les 76ers ont connu une première période horrible : 49-78.

Portés par Malik Beasley (36 points), les Pistons ont fait la course en tête et ensuite pu gérer. Notamment grâce aux apports de Tobias Harris (22 points) et de Jalen Duren (13 points, 13 rebonds, 7 passes décisives).

Les Sixers, notamment par l'intermédiaire de Tyrese Maxey (27 points), ont bien tenté de revenir. Mais l'écart était bien trop important. Une défaite qui fait tâche pour Philadelphie, surtout face à une équipe de Detroit sans Cade Cunningham.

- L'ère avec Kyle Kuzma débute par une défaite pour les Milwaukee Bucks. Sans Giannis Antetokounmpo, la formation du Wisconsin a subi la loi des Atlanta Hawks (110-115). Dans un match décousu, les Bucks avaient pourtant pris l'avantage grâce à un gros deuxième quart-temps (47-19).

Mais après la pause, les Hawks se sont révoltés pour renverser la partie. Sans le Greek Freak, Damian Lillard (23 points, 10 passes décisives et 9 rebonds) a fait de son mieux et a pu compter sur Bobby Portis (26 points, 15 rebonds) et Gary Trent Jr (19 points) pour l'épauler.

Et Kuzma ? En sortie de banc, il a apporté 12 points et 7 rebonds, mais a été maladroit : 4/13 aux tirs et 2 ballons perdus. En face, Trae Young (24 points, 7 passes décisives) a également eu quelques imprécisions (9/22). Mais Mouhamed Gueye (15 points, 12 rebonds) a incarné un facteur X.

Concernant Zaccharie Risacher, le Français a seulement disputé 20 minutes : 13 points à 6/10 aux tirs et 3 rebonds.

Le Thunder et les Cavs gagnent

- La meilleure équipe de la Conférence Ouest a encore gagné. L'Oklahoma City Thunder a logiquement dominé les Toronto Raptors (121-109). Le Thunder a pu compter sur un duo Jalen Williams (27 points) - Shai Gilgeous-Alexander (25 points) dominateur.

En face, Scottie Barnes (21 points) et Gradey Dick (17 points) ont bien tenté de résister. Mais OKC a rapidement pris l'avantage au score et a ensuite géré les débats sans trembler. Pour son grand retour, Chet Holmgren a logiquement eu du mal à se mettre en route.

En 22 minutes, l'intérieur a seulement enregistré 4 points, 5 rebonds... mais aussi 4 contres. Car défensivement, même sans rythme, il a déjà eu un impact positif.

- La meilleure équipe de la Conférence Est a aussi gagné. Les Cleveland Cavaliers ont pris le meilleur sur les Washington Wizards (134-124). Malgré un véritable carton de Jordan Poole (45 points, record en carrière), les Cavs ont réussi à accélérer pour l'emporter.

Longtemps accroché, Cleveland a pu compter sur Donovan Mitchell (33 points), Evan Mobley (27 points) et Darius Garland (23 points). Dans le money-time, il faut également noter l'apport précieux de Ty Jerome (13 points) pour résister à Poole.

Concernant, Bilal Coulibaly, le Tricolore a réalisé un match sérieux : 16 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions.

Le Heat, le coup de la panne...

Après un panier de Jaime Jaquez, le Miami Heat comptait 8 points d'avance au début du 4ème quart-temps. A partir de ce moment, les Floridiens ont encaissé un 31-7 pour s'incliner sur le parquet des Brooklyn Nets (86-102).

Avec la performance discrète de Tyler Herro (15 points à 6/22 aux tirs), le Heat n'a pas eu un leader pour prendre les choses en mains. Et incapable de trouver des solutions, cette équipe a totalement perdu le fil.

A l'inverse, les Nets ont insisté. Avec Cam Johnson (18 points) et D'Angelo Russell (17 points) pour s'imposer. Avec un bilan à l'équilibre (25-25), Miami attend, avec impatience, l'arrivée des renforts de la deadline...

