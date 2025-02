Jimmy Butler : les larmes de Pat Riley n’ont rien changé…

Ce n'est pas qu'on ne considérait pas Pat Riley comme un humain sans émotions. Mais avec son expérience et son côté "Godfather", le patron du Miami Heat n'a pas beaucoup laissé transparaître de vulnérabilité depuis qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire des dirigeants en NBA. Et pourtant... A en croire The Athletic, Riley a été beaucoup plus émotif qu'on aurait pu le penser lors de son dernier entretien avec Jimmy Butler.

Le média affirme que lorsque Pat Riley a tenté de convaincre Butler de revenir sur sa demande de trade, "des larmes ont coulé" et pas du côté du nouvel arrière des Golden State Warriors.

Voici l'extrait de l'article de The Athletic qui revient justement sur les coulisses du départ de Jimmy Butler.

"Des larmes ont coulé des yeux de Riley lorsqu'il a essayé de créer une connexion sur le plan humain avec Jimmy Butler. Les deux hommes ont perdu leur père et la célèbre dureté de Riley s'est évaporée lorsqu'il a évoqué la mort du père de Butler la saison dernière. La vulnérabilité de Riley n'a pas fait mouche auprès de Butler, qui a trouvé l'attitude de Riley 'déséquilibrée', selon une source proche du joueur. Il a quitté cette réunion plus convaincu que jamais qu'il lui fallait une nouvelle destination".

Jimmy Butler ne s'est donc pas laissé attendrir et il semblerait que les deux hommes ne se soient pas quittés en bons termes. Espérons que d'ici quelques années, lorsque de l'eau aura coulé sous les ponts, il y aura rabibochage et retrait du maillot de Butler à Miami, en présence de Pat Riley.

