Jimmy Butler : le superbe hommage de son ancien coéquipier

Duncan Robinson a été de toutes les batailles avec Jimmy Butler sous le maillot de Miami. Le joueur du Heat a disputé deux Finales NBA et a côtoyé "Jimmy Buckets" pendant 5 ans et demi. Il a dit tout le bien qu'il pensait du nouvel arrière des Warriors, lors de son passage dans le podcast The Young Man and the Three.

"C'est malheureux que ça se soit terminé comme ça. Quiconque regarde ça avec un oeil objectif et sans être dans l'émotion reconnaîtra que Jimmy a eu un passage incroyable à Miami. Si ce n'était pas le meilleur basket de sa carrière, ça n'en était pas loin. On a eu de superbes parcours et des équipes qui ont, je suppose, sur-performé. On essaye tous de faire ça, de dépasser ce que les gens avaient prévu pour nous.

J'ai été l'un de ceux qui ont bénéficié du fait d'avoir été son coéquipier. Il y a eu de grands moments et d'autres plus difficiles. C'est comme ça quand on parle de quelqu'un d'aussi compétitif et incarné. C'est un compétiteur sans pitié. Il est le seul joueur que j'ai pu voir dont la volonté et l'esprit de compétition lui permettaient de faire la différence par rapport aux autres. Quand tu regardes son jeu, il a des skills, oui, un bon footwork. Il est athlétique. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il fait, en dehors de cet esprit de compétition et cette volonté.

J'ai beaucoup appris rien qu'en étant dans le vestiaire avec lui. J'ai pu vivre des choses excitantes grâce à lui et à ce qu'il a réussi à faire en playoffs. Je suis triste de le voir partir, mais heureux si c'est là où il avait envie d'être. C'est la fin d'une époque, je suppose".

Duncan Robinson a assez bien décrit ce qui transpire de Jimmy Butler lorsqu'on le voit de l'extérieur. Ses aptitudes physiques et techniques sont de haut niveau mais pas surnaturelles. C'est son caractère et son envie de montrer à tout le monde qu'il peut renverser des montagnes qui a fait sa force, particulièrement lors de son aventure à Miami. Les Warriors espéreront pouvoir profiter eux aussi de ce surplus de motivation.

