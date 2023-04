De’Aaron Fox devient le premier “Clutch Player of Year”

Immense favori pour remporter cette distinction individuelle, le meneur des Sacramento Kings De'Aaron Fox a été nommé Clutch Player of Year.

Remis pour la première fois cette saison, le trophée "Jerry West Clutch Player of the Year" a officiellement été remporté par De'Aaron Fox. Pour rappel, cette distinction individuelle récompense le joueur le plus décisif dans les 5 dernières minutes d'un match avec 5 points ou moins d'écart.

Et dans ce domaine, le meneur des Sacramento Kings a surclassé son monde ! Avec 194 points dans un tel scénario, le talent de 25 ans a dominé la NBA sur cet aspect précis et l'a logiquement emporté.

Dans les votes, Fox a ainsi devancé les joueurs du Miami Heat Jimmy Butler (104) et des Chicago Bulls DeMar DeRozan (80). En récoltant 91 des 100 premières places, Fox a reçu un total de 460 points sur les 500 possibles.

"Tu ne peux pas avoir peur d'échouer. Bien évidemment, tu ne vas pas réussir tous les tirs, mais mes coéquipiers, mes coaches, ils me mettent en position de réussir. Donc la moindre des choses c'est d'avoir confiance en moi quand je prends de bons tirs", a confié De'Aaron Fox pour TNT.

Et désormais, De'Aaron Fox va tenter de poursuivre sur sa lancée en Playoffs. Jusqu'à maintenant, le natif de la Nouvelle Orléans a été impeccable pour permettre aux Kings de mener face aux Golden State Warriors (2-0).

D’Aaron Fox explique ce que ça fait de défendre sur Curry