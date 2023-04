D’Aaron Fox explique ce que ça fait de défendre sur Curry

Le Sacramento Kings sont invaincus en playoffs depuis 2006. Plus sérieusement, la franchise californienne s’est imposée lors du Game 1 contre les Golden State Warriors pour son grand retour à ce stade de la saison après 17 ans d’attente. De’Aaron Fox a été le héros de la soirée avec ses 38 points au compteur mais aussi une belle défense sur Stephen Curry.

« Mike me l’a dit dès qu’il est arrivé ici : il ne s’inquiète pas de ma production offensive, il veut que je progresse défensivement. C’est un challenge pour moi. Jouer 40 minutes, marquer 38 points, c’est cool. Mais j’essaye juste de le perturber le plus possible. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur de l’Histoire quand il s’agit de tirer. L’un des gars les plus habiles balle en main. Juste le gêner c’est déjà une grande étape. Je veux me prouver à moi-même que j’en suis capable », confie l’intéressé.

Avant de s’exprimer sur sa défense et son état d’esprit, De’Aaron Fox a avoué qu’il est extrêmement dur de se coltiner Curry. En citant par exemple les mots de JR Smith sur le sujet. Invité du podcast de JJ Redick, ce dernier décrivait à quel point Matthew Dellavedova était cuit après chaque match passé sur le meneur des Warriors lors des finales NBA 2015. Au point d’en avoir du mal à respirer.

« Vous avez vu cette vidéo de JR Smith où il parle de Matthew Dellavedova qui défend sur Steph ? Ce ne sont pas des conneries, c’est la vérité. Je n’ai évidemment pas défendu sur Steph pendant tout le match mais la majeure partie du premier et du quatrième quart-temps. Ce que JR est vrai. »

Chapeau à De’Aaron Fox et aux Kings, qui ont entamé leur campagne de playoffs de la meilleure des manières. Le meneur, devenu All-Star cette saison, arrive à maturité et ça se sent aussi bien sur le terrain que dans ses interviews d’après match. Peu importe l'issue de la série, il ne fait aucun doute qu'il va continuer à répondre présent.