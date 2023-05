Deandre Ayton critiqué, l’énorme coup de gueule de Jock Landale !

Deandre Ayton suscite, à nouveau, de nombreuses critiques en Playoffs. Après un premier tour totalement correct face aux Los Angeles Clippers (4-1), l'intérieur des Phoenix Suns affiche des limites face aux Denver Nuggets (1-2).

Pire encore, le natif de Nassau incarne une déception, notamment par rapport à des efforts "réduits". Un terme poli pour éviter de dire qu'il donne parfois l'impression d'en avoir rien à secouer... Problème, son coach Monty Williams commence à s'en apercevoir.

Mis sur le banc lors du Game 3, Ayton a été secondé par un Jock Landale bien plus énergique. Mais de son côté, l'Australien a poussé un coup de gueule pour répondre aux critiques sur son coéquipier.

"Ecoutez, c'est difficile pour de m'assoir et d'être ok avec toutes les calomnies lancées contre DA. Les gens le font passer pour un égoïste, comme s'il jouait mal tout le temps et nuisait aux Phoenix Suns. Mais c'est Deandre ! Il a joué régulièrement des matches à 30 points et 20 rebonds pendant un mois pour nous cette saison.

Il a porté l'équipe sur de longues périodes cette année et j'en ai un peu marre que tout le monde se lâche sur lui sans arrêt. Je sais que ça vient avec le business, qu'il s'agit de votre boulot, que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais DA a été putain de bon pour nous", a lancé Jock Landale face aux médias.