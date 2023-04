Le niveau d'efforts de Deandre Ayton est inconstant et c'est l'un des facteurs X des Phoenix Suns dans leur quête de titre.

C'est toujours un peu injuste d'isoler une action, parfois sans donner de contexte, et d'en tirer toute une analyse. Mais ça fait un moment que nous sommes interpeler par le niveau d'efforts de Deandre Ayton, pivot très talentueux et massif physiquement mais trop souvent paresseux. Et ce clip très court résume plutôt bien le manque d'intensité du bonhomme par séquences.

Ayton is a hilarious individual 😭 pic.twitter.com/n37vBUuDvX — َ (@FeelLikeDrew) April 30, 2023

Des moments comme ça, il y en a de temps en temps avec le pivot. Trop souvent en tout cas. Le manque de profondeur des Suns est souvent pointé du doigt, et à juste titre. Mais de toute façon, à ce stade de la saison, quasiment toutes les équipes n'utilisent que 7 ou 8 joueurs. En revanche, l'agressivité de Deandre Ayton, son envie, peut elle faire la différence, aussi bien pour les siens que pour ses adversaires selon là où il place son curseur d'intensité.

Statistiquement, le premier choix de la draft 2018 fait ses matches. La simple lecture du boxscore peut penser qu'il ne pose aucun problème. Il finit encore avec 14 points à 7 sur 11 et 7 rebonds lors du Game 1 perdu contre les Denver Nuggets la nuit dernière. C'est correct. Mais il ne joue pas toujours dur et la franchise de l'Arizona a particulièrement besoin qu'il se donne à fond, peut-être encore plus que d'autres. Déjà parce qu'il est jeune contrairement à Chris Paul ou Kevin Durant mais aussi parce qu'il a les atouts physiques pour vraiment faire ressentir sa présence. Son impact est clairement l'une des clés de ces playoffs.

Les Suns vont sans doute essayer de le remuer. Va-t-il vraiment écouter un coach avec qui il a eu un différend (en partie pour des raisons similaires) l'an passé ? Va-t-il se bouger pour une équipe qu'il voulait quitter lors de la dernière intersaison ? C'est dans son intérêt parce qu'au bout, il y a peut-être une première bague.

CQFR : Jamal Murray étincelant, Denver démarre fort contre Phoenix