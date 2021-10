Deandre Ayton lâche ses vérités et sa frustration sur son contrat aux Suns

Deandre Ayton se retrouve éligible à une prolongation estimée à 172,5 millions de dollars sur 5 ans. A l'image de ses camarades de la Draft 2018 Luka Doncic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander et Michael Porter Jr, l'intérieur des Phoenix Suns s'attendait à toucher le jackpot sur cette intersaison.

Sauf que jusqu'à maintenant, la franchise de l'Arizona a du mal à le récompenser. Malgré sa belle saison 2020-2021 et ses Playoffs réussis, le Bahaméen n'a toujours pas reçu une telle proposition de la part de sa direction.

Devant les médias, Ayton n'a pas caché sa déception.

"J'aime Phoenix, mais je me sens vraiment déçu que nous n'ayons pas trouvé un accord jusqu'à maintenant. Nous étions à deux victoires d'un sacre NBA et je veux simplement du respect, pour être franc.

Recevoir le même respect que mes pairs ont reçu dans d'autres équipes. Je vais gérer les choses de la manière la plus professionnelle possible et contrôler ce que je peux contrôler. Peu importe le dénouement, mes relations au sein de l'équipe ne changeront jamais", a ainsi répondu Deandre Ayton pour ESPN.