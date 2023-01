Entre Monty Williams et Deandre Ayton, il y a un passif aux Phoenix Suns. On le sait, le coach de la franchise de l'Arizona n'est pas le plus grand fan de l'intérieur. Au point où les deux hommes ont passé l'intégralité de l'été sans même s'adresser la parole. Une situation d'autant plus étonnante car le pivot était agent libre protégé...

Depuis le début de la saison, ils ont encore eu une altercation lors d'un temps-mort en décembre dernier. Mais pour le coup, il peut aussi avoir du bon à se dire les choses. Par contre, lancer une pique, sans le nommer, à son propre joueur devant les médias peut difficilement devenir productif.

Interrogé sur un ballon perdu décisif par Ayton dans les derniers instants face à Dwight Powell contre les Dallas Mavericks (95-99), Williams n'a pas caché son agacement.

"Il faut être conscient du moment. Sur cette situation, ce n'était pas aussi important pour nous que pour eux de récupérer le ballon. Point", a lâché Monty Williams, sur un ton très froid, devant les médias.

Ce n'est pas la première fois que l'entraîneur de Phoenix laisse transparaître son agacement par rapport aux efforts de Deandre Ayton. Et les Suns, à la lutte pour les Playoffs à l'Ouest, ne peuvent pas se permettre de telles erreurs.

Les Suns frustrés d’avoir payé autant Deandre Ayton ?