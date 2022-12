On le sait, il existe un passif entre Deandre Ayton et Monty Williams aux Phoenix Suns. Pendant tout l'été, les deux hommes n'ont pas échangé le moindre mot. Un silence révélateur d'une relation parfois complexe en interne au sein de la franchise de l'Arizona.

Pour autant, sur les dernières semaines, on avait l'impression que la situation évoluait positivement. Puis la nuit dernière, lors de la défaite face aux Washington Wizards (110-113), Williams et Ayton ont eu un échange animé pendant un temps-mort.

Le symbole d'un problème ? Pas du tout selon le coach des Suns.

Bien évidemment, cette scène a fait parler à cause des antécédents entre les deux membres des Suns. Mais elle aussi être perçue comme un progrès : ils n'ont plus aucun problème à se dire réellement les choses. Même dans le feu de l'action.

Une situation à surveiller.

Deandre Ayton and Monty Williams got into a heated exchange on the bench 👀pic.twitter.com/kqEF9wbAIt

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 21, 2022