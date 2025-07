Revanchard, Deandre Ayton veut rattraper le temps perdu

Les Los Angeles Lakers ont réalisé un coup presque inespéré avec Deandre Ayton. Coupé par les Portland Trail Blazers, l'intérieur s'est retrouvé sur le marché cet été. Pour un prix particulièrement abordable : 16,6 millions de dollars sur 2 ans.

Même si le profil du Bahaméen ne colle pas vraiment à celui recherché pour évoluer avec Luka Doncic, il reste, à 26 ans, un renfort très intéressant. Pour autant, l'ex-pivot des Phoenix Suns suscite aussi des doutes.

Ses deux expériences en NBA, aux Suns et aux Trail Blazers, ont souligné ses lacunes. Sa nonchalance et son comportement l'ont pénalisé. Et il débarque donc aux Lakers avec une mission : relancer sa carrière.

Officiellement présenté par Los Angeles, Deandre Ayton a pleinement assumé cette situation. Revanchard, le natif de Nassau paraît déterminé à rattraper le temps perdu. Et à prouver ce qu'il peut apporter dans un projet compétitif.

Son choix de rejoindre les Lakers

"Ce n'était pas difficile de prendre cette décision, mais vous savez, j’ai pris mon temps et j’ai profité de ce statut d’agent libre. J’apprends comment faire les choses correctement. Pendant cette période, avec mes agents, on a étudié les équipes intéressées, et j’ai le sentiment que les Lakers étaient la meilleure solution.

Je connais les attentes. Je sais que la victoire est essentielle ici. Les Trail Blazers avaient décidé de suivre une autre voie. Personnellement, je voulais me retrouver dans une situation où la victoire est l’objectif. On a eu la possibilité d’étudier tout ça à la Free Agency. Et je pense que les Lakers sont les mieux placés.

Ils veulent gagner un titre tout de suite et je veux gagner tout de suite aussi, faire partie de cet héritage et être entouré de gagnants. Sur les deux dernières années, j’ai eu un parcours différent. J’ai beaucoup appris, notamment que si tu ne gagnes pas dans cette ligue, tu peux être oublié."

Une envie de répondre aux critiques

"Les critiques ? C’est certain que ça me motive. Totalement. C'est un autre type de motivation que j'ai envie d'exprimer depuis longtemps. Je pense que c'est le moment idéal pour le faire sous ces couleurs. Dans un environnement que tu ne peux pas fuir.

Je peux montrer ce que je suis vraiment en étant entouré de grands joueurs pour me mettre en valeur. J'ai envie de prouver au monde entier ce que je suis vraiment."

Une opportunité en or avec Luka Doncic et LeBron James

"En carrière, ils tournent tous les deux à 9 passes décisives de moyenne. Ce sont des joueurs qui créent pour leurs coéquipiers. Ils les transforment en superstars, les rendent encore plus forts, encore plus importants.

Je l’ai vu et j’ai enfin la chance d’en profiter, c’est une énorme expérience pour moi. Cela doit me permettre de revenir à mon meilleur niveau, quand j’ai joué les Finales NBA. Me retrouver avec Luka ? On dirait un jeu vidéo, comme si c’était prévu.

C'est une opportunité que je ne considère pas comme acquise. Luka est un joueur générationnel et je suis heureux d'être son coéquipier. En entendant parler de sa forme, je me suis rendu compte qu'il était très affûté et je suis heureux d’être finalement dans son équipe."

