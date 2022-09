Deandre Ayton et les Suns, une tension toujours présente ?

Deandre Ayton peut essayer de nous faire croire que « ça va », son corps donne une toute autre réponse quand les journalistes lui demandent s’il est heureux de rester aux Phoenix Suns. Il espérait rejoindre les Indiana Pacers, avec qui il avait signé un contrat à hauteur de 133 millions de dollars sur quatre ans au cours de la Free Agency. Mais la franchise de l’Arizona s’est alignée sur cette offre, conservant du même coup son pivot drafté en première position en 2018.

En réalité, le jeune homme masque à peine sa désillusion. Pour ses premières interviews, il a mis un point d’honneur à écarter toute notion de plaisir en insistant sur le fait qu’il venait « faire son boulot. » D’ordinaire jovial, il semblait beaucoup plus éteint. Il restera peut-être professionnel. Mais personne n’est complètement dupe : son esprit est tout de même un peu ailleurs.

Deandre Ayton doesn’t seem too happy to be in Phoenix 😬

