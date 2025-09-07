Élimination cruelle mais logique : face à une Géorgie plus lucide et plus adroite, l’équipe de France a manqué d’alternance et de justesse. Si certains défendent l’idée de tirs ouverts manqués par malchance, le constat reste le même : les Bleus ont payé leur manque de variété offensive et une adresse extérieure catastrophique. Antoine Pimmel, présent sur place à Riga, nous donne son point de vue.

Un volume énorme, une réussite famélique

Impossible de passer à côté de cette stat : seulement 6 tirs à trois points réussis pour 36 tentés. Le symbole d’un soir sans adresse, mais aussi d’un choix collectif qui interroge. Car si l’absence de certains cadres à l’intérieur explique en partie ce recours massif au tir longue distance, l’impression laissée est celle d’une équipe déséquilibrée dans ses intentions.

Freddy Fauthoux, interrogé après la rencontre, refusait pourtant de parler d’abus. Selon lui, les Bleus ont eu beaucoup de tirs « grand ouverts » – donc des tirs techniquement justifiés. Certes. Mais cela ne masque pas l’impression d’un manque d’alternance dans le jeu et d’un plan B qui n’a jamais vraiment existé.

L’intérieur qui voulait plus de ballons

Seul véritable pivot de métier, Mam Jaiteh a encore livré une prestation solide, profitant de ses rares opportunités. Il a d’ailleurs reconnu qu’il aurait aimé voir la balle passer plus souvent par lui. Au-delà de son cas personnel, son constat est limpide : l’équipe a parfois été naïve collectivement, trop prévisible dans ses séquences offensives, et incapable de capitaliser sur les rares moments où elle a insisté à l’intérieur.

On pense notamment au début de seconde mi-temps : en attaquant le cercle, en provoquant, en mettant du rythme, la France avait recollé et même pris l’avantage. Mais cette dynamique s’est vite éteinte, remplacée par une pluie de tentatives extérieures précipitées, sans nécessité.

Quand la Géorgie a donné la leçon

Face à eux, les Géorgiens ont justement affiché ce qui a manqué aux Bleus : une adresse constante et une lecture plus fine des moments clés. Quand la France a arrosé de loin sans succès, la Géorgie a puni, alternant circulation de balle et tirs bien négociés. L’écart s’est creusé dans le troisième quart-temps, et malgré un dernier baroud d’honneur, les Bleus n’ont jamais retrouvé de fil conducteur.

La France a-t-elle trop tiré à trois-points ?

Alors, la France a-t-elle simplement manqué d’adresse ou a-t-elle vraiment trop tiré à trois points ? Dans les deux dernières minutes, la logique se comprend : avec plus de deux possessions d’écart, il fallait marquer vite et chercher des tirs à longue distance. Mais avant cela, notamment dans le quatrième quart-temps quand le score était encore serré autour de 66-63, il n’y avait pas d’urgence particulière à forcer autant derrière l’arc.

Même constat dans la deuxième moitié du troisième quart-temps : les Bleus ont multiplié les échecs alors qu’ils avaient très bien relancé la machine en début de seconde mi-temps en allant au cercle, en mettant du drive, en retrouvant un peu d’agressivité offensive. Cette séquence leur avait permis de repasser devant, avant que la Géorgie ne recolle grâce à son adresse extérieure bien plus constante.

Le contraste est criant : quand la France a varié son jeu, elle a trouvé des solutions ; quand elle a arrosé à trois points sans alternance, elle s’est heurtée à sa propre maladresse.

