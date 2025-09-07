Les Bleus prennent aussi la porte…

Ce n'est évidemment pas un tremblement de terre de la même magnitude que l'élimination de la Serbie samedi. Mais quand même... L'équipe de France, qui commençait à entrevoir un parcours plus ouvert jusqu'à la médaille en cas de succès en huitièmes de finale contre la Géorgie, a quitté l'Eurobasket 2025 par la petite porte dimanche...

Les Bleus ont chuté face à la Géorgie (80-70), un adversaire plus coriace, plus tenace et plus déterminé. Plus adroit, aussi, puisque les joueurs de Frédéric Fauthoux ont shooté à 35% contre 50% pour la bande à Bitadze, "Mamu", Shengelia et Baldwin, insolents également à 3 points (10/18). Il n'y a pas de hold-up du côté géorgien, où on a fait la course en tête quasiment du début à la tête, avec des passages impressionnants qui permettent de comprendre pourquoi ils sont sortis du très compliqué groupe C...

A contrario, malheureusement, les Bleus n'ont pas déployé le même jeu rapide et intense que l'on a pu voir lors de leurs meilleures séquences dans la compétition. Offensivement, personne n'a vraiment pu répondre à la solidité mentale et technique des Géorgiens, même si la France est revenue au coude à coude dans le 4e quart-temps (68-68), avant un nouveau coup de mou fatal...

Tout n'est pas à jeter

Seuls Sylvain Francisco (14 pts), Guerschon Yabusele (12 pts) et Mam Jaiteh (10 pts) ont atteint la barre des 10 points, alors qu'en face Shengelia et Baldwin (24 pts tous les deux) étaient en feu et n'ont pas rencontré la meilleure des résistances.

Il y aura donc un inattendu quart de finale entre la Géorgie et la Finlande auquel peu de monde avait pensé en début de tournoi.

Pour les Bleus, il y évidemment une énorme déception au vu de ce qui avait été montré jusque-là, mais tout n'est pas à jeter. Il s'agit d'une compétition de transition, sans la grande majorité des cadres que l'on espère voir revenir pour la Coupe du monde 2027. Certains se sont montrés, il y a eu des essais et une volonté d'apporter un appréciable vent de fraîcheur. On aurait aimé que cela finisse autrement, mais d'autres grandes nations ne sont pas au rendez-vous de ces quarts de finale...

Le boxscore