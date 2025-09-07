Les Bleus prennent aussi la porte…

Ce n'est évidemment pas un tremblement de terre de la même magnitude que l'élimination de la Serbie samedi. Mais quand même... L'équipe de France, qui commençait à entrevoir un parcours plus ouvert jusqu'à la médaille en cas de succès en huitièmes de finale contre la Géorgie, a quitté l'Eurobasket 2025 par la petite porte dimanche...
Les Bleus ont chuté face à la Géorgie (80-70), un adversaire plus coriace, plus tenace et plus déterminé. Plus adroit, aussi, puisque les joueurs de Frédéric Fauthoux ont shooté à 35% contre 50% pour la bande à Bitadze, "Mamu", Shengelia et Baldwin, insolents également à 3 points (10/18). Il n'y a pas de hold-up du côté géorgien, où on a fait la course en tête quasiment du début à la tête, avec des passages impressionnants qui permettent de comprendre pourquoi ils sont sortis du très compliqué groupe C...
A contrario, malheureusement, les Bleus n'ont pas déployé le même jeu rapide et intense que l'on a pu voir lors de leurs meilleures séquences dans la compétition. Offensivement, personne n'a vraiment pu répondre à la solidité mentale et technique des Géorgiens, même si la France est revenue au coude à coude dans le 4e quart-temps (68-68), avant un nouveau coup de mou fatal...
Tout n'est pas à jeter
Seuls Sylvain Francisco (14 pts), Guerschon Yabusele (12 pts) et Mam Jaiteh (10 pts) ont atteint la barre des 10 points, alors qu'en face Shengelia et Baldwin (24 pts tous les deux) étaient en feu et n'ont pas rencontré la meilleure des résistances.
Il y aura donc un inattendu quart de finale entre la Géorgie et la Finlande auquel peu de monde avait pensé en début de tournoi.
Pour les Bleus, il y évidemment une énorme déception au vu de ce qui avait été montré jusque-là, mais tout n'est pas à jeter. Il s'agit d'une compétition de transition, sans la grande majorité des cadres que l'on espère voir revenir pour la Coupe du monde 2027. Certains se sont montrés, il y a eu des essais et une volonté d'apporter un appréciable vent de fraîcheur. On aurait aimé que cela finisse autrement, mais d'autres grandes nations ne sont pas au rendez-vous de ces quarts de finale...
Le boxscore
- On shoote trop à 3 points. Non. Les tirs pris sont des grands tirs ouverts car le ballon circule avant. Ça va à l'intérieur, ça change de côté, y'a du mouvement. Mathématiquement, le jeu est de les prendre. C'est pas comme si ça se passait la balle autour en 5 out en attendant que quelqu'un déclenche un pull-up. Quand l'adversaire réussit à fermer l'accès au cercle, mieux vaut prendre un trois points qu'un long deux.
- On défend mal. Pas aussi bien que d'habitude, c'est vrai, mais pas mal non plus. Au niveau des aides, des stunts, on a été moins aggressifs qu'en poule mais c'était pas non plus le niveau zéro. En face, ils ont mis un paquet de tirs alléluia. Ça leur arrivera peut-être une ou deux fois dans leur vie. C'est tombé ce jour là. Il faut savoir dire bravo.
Malgré la défaite, je la trouve vraiment pas si mal cette équipe de France. Ils ont gagné la bataille du rebond, la bataille des possessions. Ils n'ont pas oublié de jouer ensemble quand l'air se raréfiait. Non, sincèrement, il y a eu un petit manque d'agressivité par moments et un gros manque d'adresse mais dans l'ensemble, je ne suis pas déçu. Déçu du résultat, oui, mais pas tant que ça de ce qu'ils ont proposé.
Il y a tout de même quelques trucs que j'ai pas compris et j'aimerais beaucoup avoir les explications de Fred Fauthoux sur ces sujets.
- L'association Maledon/Francisco a fait très mal à la Géorgie. Incapable d'empêcher le drive de l'un ou de l'autre. Malheureusement pour lui, Maledon est resté assis tout le quatrième quart et on n'a pas pu appuyer là dessus. D'autant plus dommage qu'il semblait être le seul joueur sur le parquet à avoir compris qu'en courant et en mettant du rythme, la Géorgie ne pouvait pas suivre. Ça a été plus facile pour les géorgiens de défendre quand il n'y avait qu'une seule menace de drive en face (et encore Francisco est quand même passé très régulièrement)
- Jaiteh a fait un match phenomenal, ridiculisant Bitadze. Jaylen Hoard était, pour une fois, un peu moins bien. Pourtant c'est le second qui a passé tout le money time sur le parquet.
- Cordinier, censé être un des leaders du groupe, a joué en deuxième mi-temps ? Lui qui est capable de driver aurait pu être un relais utile au duo Maledon/Francisco.
J'ai aussi pensé à tous ces supporters français, si prompts à se réjouir bruyamment de l'élimination de la Roja, cette équipe si mauvaise qu'elle se fait sortir à cause d'une défaite contre la Géorgie en poules. Ouhhhh le karma !
Vivement le Finlande-Géorgie en quarts ! Même sans la France, on va se régaler 😊
6/36 à 3 points, c'est pas possible à ce niveau là...
Quand les 3 ne rentrent pas on fait autre chose. À 64-63 pour la France reste 5 minutes on essaye encore de tirer de loin... En 5 minutes on a mis 6 points la Géorgie 17...