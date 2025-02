La blessure de Dejounte Murray va-t-elle pousser les Pelicans à faire des trades ?

Victime d’une déchirure du tendon d’Achille, Dejounte Murray ne rejouera plus du tout cette saison.

Il se murmurait que les New Orleans Pelicans s’intéressaient à Jimmy Butler. Si jamais c’était vraiment le cas, ce qui nous étonnerait quand même, alors la franchise de Louisiane va probablement changer de plan. Faire venir l’arrière All-Star n’aurait plus aucun intérêt maintenant que Dejounte Murray s’est gravement blessé la nuit dernière. Le meneur s’est déchiré le tendon d’Achille et il est d’ores-et-déjà indisponible pour le reste de la saison.

CQFR : Les Français cartonnent, Jayson Tatum sauve Boston

Les Pelicans seront peut-être tout de même actif à l’approche de la deadline des trades NBA prévue le 6 février. Mais en se comportement cette fois-ci comme une équipe prête à vendre ses cadres. Ou certains de ses cadres plutôt. En effet, New Orleans dispose du quatorzième bilan de la Conférence Ouest avec 12 petites victoires en 49 matches. L’objectif, à ce stade, surtout maintenant que Murray est sur le flanc, c’est de récupérer le choix de draft le plus haut placé en juin.

Zion Williamson est de toute façon limité en minutes et il ne joue pas les back-to-backs. Herb Jones est à l’infirmerie, tout comme Brandon Ingram. C’est même le moment de dégraisser l’effectif. Certains insiders s’attendent à ce que les Pelicans cherchent à repasser sous le seuil de la Luxury Tax, ce qui aurait du sens. Payer des impôts supplémentaires pour une équipe qui perd n’a aucun intérêt.

Les joueurs qui ne rentrent pas dans les plans à long termes seront peut-être échangés. On peut même penser à CJ McCollum, 33 millions la saison et dont le contrat expire en 2026. Son salaire est susceptible d'être intégré par certaines franchises et ça reste un vétéran de qualité qui peut aider un contender. Ingram est aussi candidat à un transfert puisqu’il sera Free Agent cet été.

Dejounte Murray n’a joué que 30 matches cette saison et il a compilé 17,9 points, 6,5 rebonds et 7,6 passes.