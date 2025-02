CQFR : Les Français cartonnent, Jayson Tatum sauve Boston

Milwaukee Bucks @ San Antonio Spurs : 118-144

Los Angeles Clippers @ Charlotte Hornets : 104-112

Denver Nuggets @ Philadelphia Sixers : 137-134

Chicago Bulls @ Toronto Raptors : 122-106

Boston Celtics @ New Orleans Pelicans : 118-116

- Une victoire qui fait du bien. Battus lors de cinq des six matches qu'ils ont disputé avant celui de la nuit dernière, les San Antonio Spurs ont réagi en passant une pilule aux Milwaukee Bucks (144-118). Avec évidemment un grand Victor Wembanyama à la baguette. La jeune superstar française s'est démultipliée en compilant 30 points, 14 rebonds et 6 blocks. Le géant a encore délivré son lot d'actions absolument incroyables comme un contre qui défie les lois de la physique - au point où les arbitres ont d'abord sifflé goaltending - ou un trois-points qui a touché deux fois la planche avant de rentrer.

C'est dans le troisième quart-temps que les Spurs ont fait la différence, justement sous son impulsion. Il a marqué 14 points et San Antonio l'a emporté 45 à 30 pour prendre le large après une première mi-temps équilibré. Les joueurs de Mitch Johnson ont fini avec leur plus gros total de points marqués cette saison. Stephon Castle a cumulé 20 points, 8 rebonds et 6 passes tandis que Keldon Johnson a inscrit 24 points en sortie de banc. Du côté de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a terminé avec 35 points, 14 rebonds et 6 passes.

- Jayson Tatum a délivré les Boston Celtics avec un panier pour la gagne planté à 7 dixièmes du buzzer. Les champions en titre l'ont donc emporté de justesse (118-116) contre les New Orleans Pelicans. Tatum a fini avec 27 points tandis que Jaylen Brown en a mis 28. Un duo qui a permis à Boston de tenir le choc face aux 40 points de Trey Murphy. Les Pelicans, qui jouaient sans Zion Williamson, ont notamment perdu Dejounte Murray en cours de route. Le meneur s'est fait le tendon d'Achille et il est out pour la saison.

- Sans doute déçu de ne pas avoir été appelé par les coaches pour le All-Star Game, Norman Powell a passé ses nerfs sur les Charlotte Hornets. Il a planté 27 points lors de la victoire des Los Angeles Clippers (112-104). Kawhi Leonard a ajouté 21 points et 9 rebonds. Opposé à son ancienne équipe, Moussa Diabaté a posté un double-double (11 points, 14 rebonds, 3 steals) en sortie de banc. Le pivot back-up de Charlotte commence notamment à avoir de plus en plus de temps de jeu.

- Autre Français qui a cartonné la nuit dernière, Guerschon Yabusele. L'intérieur des Philadelphia Sixers a tout simplement signé la meilleure performance offensive de sa carrière NBA en claquant 28 points à 12 sur 17 aux tirs. Il a même capté 7 rebonds et volé 3 ballons. Mais son équipe s'est tout de même inclinée contre les Denver Nuggets (134-137). Une victoire que les champions 2023 sont allés chercher sur un tir à trois-points salvateur de Nikola Jokic à 39 secondes du buzzer.

Le MVP serbe, qui a inscrit 13 points dans le quatrième quart-temps, est passé tout proche du triple-double (28 points, 9 rebonds, 13 passes) et Jamal Murray a lui marqué 31 points (avec 11 passes) pour répondre aux 42 pions de Tyrese Maxey. Cette défaite des Sixers met fin à leur série de 5 succès de rang.

- Fin de série également pour les Toronto Raptors, battus par les Chicago Bulls (106-122). La franchise canadienne restait sur cinq victoires de suite mais elle est tombée sur un très bon Nikola Vucevic, auteur de 21 points et 12 rebonds. Coby White en a marqué 25.