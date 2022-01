DeMar DeRozan en mode MVP, Gregg Popovich loin d’être surpris

DeMar DeRozan s'impose comme le candidat surprise cette saison pour le titre de MVP. Il ne faut pas se le cacher, certains observateurs avaient des doutes sur le choix des Chicago Bulls de le signer pour 82 millions de dollars sur 3 ans l'été dernier.

Malgré ses qualités, l'arrière de 32 ans semblait en perte de vitesse après 3 saisons aux San Antonio Spurs. Mais avec 26,9 points, 5 rebonds et 4,5 passes décisives de moyenne puis surtout un rôle prépondérant dans les résultats de son équipe, le natif de Los Angeles réalise en réalité l'une de ses meilleures saisons.

Un renouveau qui ne surprend pas son ancien coach Gregg Popovich.

"Les performances de DeRozan avec Chicago ? Cela ne me surprend pas d'un iota. Comme vous le savez tous, DeMar est un super gars et également un super coéquipiers. Il a toujours fait la même chose et il le fait très bien. Il a parfaitement apporté ses qualités à Chicago", a analysé l'entraîneur texan face aux médias.

Effectivement, DeMar DeRozan n'a pas révolutionné son jeu pour briller aux Bulls. Toujours aussi brillant à mi-distance, il évolue simplement avec confiance dans une équipe qui enchaîne les bons résultats. Et avec la première place de Chicago à l'Est, son nom revient clairement dans la course au MVP !

DeMar DeRozan, pas mal pour « la pire signature de l’intersaison »