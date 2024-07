3 destinations pour DeMar DeRozan

DeMar DeRozan est libre de signer où bon lui semble mais tout le monde l’a oublié. Il est peut-être le meilleur joueur encore disponible sur le marché. Un multiple All-Star qui tournait encore à 24 points, 4 rebonds et 5 passes de moyenne la saison dernière. Mais entre son âge (35 ans en août), le peu d’espace disponible sous le Cap pour les principaux candidats au titre et le style de jeu particulier du bonhomme, il n'y a pas un grand intérêt pour le natif de Compton. Pourtant, il a le talent pour aider certaines équipes à passer un cap. Petit tour d’horizon de celles qui devraient au moins envisager sa signature.

Précision : vu le montant auquel il peut prétendre, il faudra à chaque fois passer par un sign&trade.

Los Angeles Lakers

C’est la seule piste vraiment évoquée jusqu’à présent. Mais ce n’est pas forcément celle qui a le plus de sens. Oui, DeRozan est originaire de Los Angeles et ce serait un retour à la maison. Oui, les Lakers cherchent constamment une star de plus à associer à LeBron James et Anthony Davis. Mais ce n’est pas le joueur qui les complète le mieux.

Ou alors si, mais pas en la présence d’Austin Reaves. Bref, le « fit » n’est pas évident. Pour le faire venir, les Angelenos devront probablement sacrifier au moins Jarred Vanderbilt ou Rui Hachimura, avec sans doute un autre joueur inclus dans l’échange pour respecter l’équilibre des salaires. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour une star qui n’augmente pas énormément le plafond de ce groupe ?

Los Angeles Clippers

Là encore, la complémentarité avec les pièces déjà en place n’est pas hyper limpide mais les Clippers ont potentiellement plus de facilité à le faire venir, en cédant par exemple PJ Tucker, Bones Hyland et Terance Mann. La franchise emménage dans sa nouvelle salle cette saison et elle aura la volonté d’être le plus compétitive possible afin de se constituer une base de fans solide pour se sortir enfin de l’ombre des Lakers.

DeMar DeRozan est aussi une éventuelle police d’assurance si jamais Kawhi Leonard venait à encore se blesser.

Denver Nuggets

Une option très intrigante et encore jamais discutée – parce que particulièrement difficile à mettre en place financièrement. C’est vrai que DeRozan n’a pas du tout le même profil que Kentavious Caldwell-Pope, l’arrière qui vient de quitter les Nuggets. Mais il peut faire évoluer l’équipe dans un registre, encore plus offensif. Denver tiendrai là son troisième scoreur de rang, avec un playmaker supplémentaire pour créer des décalages tout en profitant de la présence de Nikola Jokic.

L’arrière All-Star est un nouveau partenaire très intéressant pour le Serbe sur pick-and-roll et il pourrait aussi être utilisé en première option offensive entouré de quatre remplaçants. Denver peine parfois à créer du jeu quand Jokic se repose. Même avec Jamal Murray. DeRozan a des défauts mais c’est une attaque à lui tout seul, et ce malgré sa maladresse extérieure. D’ailleurs, là encore, il pourrait suppléer le Canadien en cas de blessure de ce dernier.