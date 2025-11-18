DeMar DeRozan vers les Lakers ?

Les Los Angeles Lakers garderaient un œil attentif sur la situation de DeMar DeRozan à Sacramento. Le vétéran figure depuis quelques jours dans plusieurs rumeurs de mouvement, mais aucune discussion formelle n’a démarré entre les franchises.

Les Lakers cherchent encore la bonne formule pour stabiliser un début de saison irrégulier et le profil de DeMar DeRozan a refait surface dans les conversations autour de l’équipe. L’idée n’est pas nouvelle. Los Angeles s’était déjà intéressé à lui il y a deux ans, et son arrivée à Sacramento n’a pas totalement mis fin à cette possibilité.

Selon plusieurs médias américains, les Lakers seraient l’une des destinations jugées "logiques" si les Kings décidaient d’envisager un mouvement autour du sextuple All-Star.

Ce regain de bruit médiatique s’explique par un début de saison mitigé à Sacramento, où l’équilibre offensif reste difficile à stabiliser. DeRozan, à 36 ans, continue d’afficher une production solide, mais son profil pourrait correspondre davantage à une équipe en quête d’impact immédiat qu’à un roster en pleine réflexion sur sa trajectoire sportive. C’est ce décalage, plus que des signaux clairs venant du front office, qui alimente les spéculations.

À Los Angeles, l’intérêt est facile à comprendre. La franchise manque parfois de création intermédiaire et de scoring fiable en fin de match, des secteurs où DeRozan reste l’un des joueurs les plus constants de la ligue. Mais sa faible menace extérieure et son âge avancé sèment le doute sur sa compatibilité avec le jeu actuel des Lakers, qui ont besoin de vitesse, d’espacement et d’agressivité autour du trio Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves.

Pour l’instant, aucun insider majeur n’a rapporté de discussions en cours. Il s’agit d’une tendance observée par les analystes, pas d’un dossier actif. Le timing, la structure salariale et la volonté réelle des Kings détermineront si la rumeur avance ou non.

DeMar DeRozan aux Lakers : quelles contreparties ?

Si les Lakers décidaient d’explorer la piste, la construction la plus réaliste passerait par un package autour de Rui Hachimura, dont le contrat permet d’approcher la valeur salariale de DeRozan. En y ajoutant un jeune joueur de rotation et une compensation future, Los Angeles pourrait proposer une base cohérente sans toucher à ses cadres.

Reste que tout cela ne tient que si Sacramento accepte d’ouvrir la porte, ce qui, à l’heure actuelle, n’a encore été confirmé nulle part.

La piste DeMar DeRozan existe, mais elle repose davantage sur une logique sportive que sur un mouvement concret. Les Lakers suivent la situation, les Kings n’ont rien lancé, et le marché reste encore trop flou pour parler d’un véritable dossier.

