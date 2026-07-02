DeMar DeRozan espérerait quitter rapidement les Kings, qui pourraient bientôt entamer une nouvelle reconstruction.

L'histoire entre DeMar DeRozan et les Sacramento Kings pourrait bientôt prendre fin. En tout cas, le joueur est pressé !

Selon Kelly Iko de Yahoo Sports, le vétéran de 36 ans souhaiterait quitter la franchise « le plus rapidement possible », que ce soit via un transfert ou une résiliation de contrat.

Toujours selon le journaliste, DeRozan s'attend même à être coupé par Sacramento, un scénario qui serait également envisagé par plusieurs dirigeants de la ligue.

Un départ qui semble inévitable

Après une saison conclue avec seulement 22 victoires, les Kings apparaissent engagés dans une nouvelle phase de reconstruction. Plusieurs cadres, dont Domantas Sabonis, Zach LaVine et DeRozan, sont régulièrement cités dans les rumeurs de départ.

Dans ce contexte, l'ancien All-Star souhaiterait visiblement accélérer les choses afin de rejoindre une nouvelle équipe avant le début de la saison.

Toujours un joueur productif

Malgré ses 36 ans, DeRozan reste un joueur capable d'apporter immédiatement à une équipe ambitieuse.

Lors de la saison 2025-26, il a tourné à 18,4 points, 4,1 passes, 2,9 rebonds et 1 interception de moyenne en 77 rencontres, tout en affichant 49,7 % de réussite au tir.

Si Sacramento décide bien de tourner la page, DeRozan pourrait rapidement devenir l'un des vétérans les plus convoités du marché.

Les Lakers ont-ils vraiment progressé… ou se sont-ils enfermés ?