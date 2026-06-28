Deni Avdija a pris une nouvelle dimension sous les couleurs des Portland Trail Blazers. A 25 ans, l'ailier vient de boucler sa plus belle saison en NBA : 24,2 points, 6,9 rebonds et 6,7 passes décisives de moyenne.

Devenu All-Star sur cet exercice 2025-2026, l'Israélien s'impose comme l'un des hommes forts du projet de la franchise de l'Oregon. A quel point ? Sur cette intersaison, l'ex-joueur des Washington Wizards est tout simplement considéré comme intouchable !

Selon les informations du média MassLive, les Blazers refusent d'intégrer son nom dans la moindre discussion pour un trade. Même pour Jaylen Brown ! En effet, sacrifier le natif de Beit Zera ne représente pas une option pour récupérer l'arrière des Boston Celtics.

Il s'agit d'une décision particulièrement forte pour Portland. Sous contrat jusqu'en 2028, Avdija peut se sentir particulièrement valorisé par les Blazers. Dans le même temps, Portland ne voudrait également pas se séparer de Donovan Clingan. Essentiellement à cause de la faiblesse du secteur intérieur s'il venait à partir.

En attendant, on peut se demander si les Blazers ont réellement une chance sur le dossier Brown. Sans intégrer Deni Avdija à une éventuelle offensive, les Celtics risquent de recevoir des offres plus attractives sur le marché.

Jalen Green insinue que Deni Avdija était avantagé par les arbitres