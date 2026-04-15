Jalen Green insinue que Deni Avdija était avantagé par les arbitres

Avec 11 points d’avance (100-89) à un peu plus de 6 minutes de la fin d’un match couperet disputé à domicile, les Phoenix Suns avaient un pied en playoffs. Et leur destin entre leurs mains. La franchise de l’Arizona s’est écroulée, en encaissant notamment un 5-17 sur la fin de partie pour voir les Portland Trail Blazers s’envoler vers la qualification. Il y avait forcément de la frustration chez les joueurs des Suns, à l’image d’un Jalen Green qui s’est tourné vers l’arbitrage en évoquant notamment un traitement de faveur accordé à un joueur adverse. Probablement Deni Avdija.

« Il faut siffler les mêmes fautes. Il faut siffler de la même manière des deux côtés, surtout quand c’est toujours le même joueur qui obtient les coups de sifflet », remarque le jeune arrière de Phoenix.

Souvent critiqué pour sa propension à aller gratter des fautes et des lancers-francs ou sa manie de se plaindre après chaque décision arbitrale, Avdija a plané sur la fin de match sans en faire des tonnes. Il a compilé 41 points et 12 passes décisives en drivant possession après possession dans la raquette de Phoenix. La défense n’a jamais vraiment trouvé de solutions pour le ralentir. Il est juste trop grand, trop puissant et trop agile. L’ailier des Blazers a surtout délivré une masterclasse en convertissant 15 de ses 22 tentatives.

Alors, oui, il a tiré 13 lancers-francs. Mais sans que ça paraisse particulièrement choquant sur ce match en particulier. D’ailleurs, Devin Booker en a aussi tenté 13, parfois en se jetant complètement sur son vis-à-vis pour obtenir une faute. N’en déplaise à Jalen Green, Les Suns ont eu 32 lancers hier, contre 23 pour Portland. Phoenix en a raté 9, ce qui fait mal sur un match perdu de peu.

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