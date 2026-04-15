Deni Avdija superstar, Portland affrontera San Antonio

Deni Avdija a sorti le match de sa vie au meilleur moment, et Portland verra bien les playoffs. En déplacement à Phoenix pour ce play-in décisif, les Trail Blazers sont allés chercher une victoire renversante (114-110) face aux Suns et décrochent leur billet pour le premier tour, où les attend désormais San Antonio. Phoenix, de son côté, jouera encore sa survie face au vainqueur du play-in entre les Clippers et les Warriors pour tenter d’arracher la huitième place à l’Ouest.

Longtemps, les Blazers ont semblé au bord du précipice. Mais dans le quatrième quart-temps, Portland a complètement changé la dynamique du match. Les hommes de Tiago Splitter ont signé un run de 18-6 pour repasser devant d’un point à 1 minute 53 de la fin, avant un money time étouffant où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. C’est finalement Avdija qui a eu le dernier mot. À 16 secondes du buzzer, l’ailier israélien a inscrit le panier qui a définitivement placé Portland devant, sur un drive avec la faute.

Derrière, les Blazers ont verrouillé la possession suivante de Phoenix et été marquer sans opposition pour valider leur qualification. Sur les 3 dernières minutes 17, Portland a terminé sur un 17-5, avec un Avdija carrément irrésistible, au point de marquer à lui seul plus que les Suns sur cette séquence.

Sa ligne statistique est immense : 41 points à 15 sur 22 au tir, 12 passes et 7 rebonds. Une performance de superstar, dans le volume comme dans le timing. Jrue Holiday a parfaitement épaulé son leader avec 21 points, tandis qu’en face Jalen Green a terminé meilleur marqueur de Phoenix avec 35 points, devant Devin Booker et ses 22 unités. Mais dans le match le plus important de la saison, le meilleur joueur sur le parquet était bien Avdija. Et grâce à lui, Portland continue sa route.