Dennis Schröder a-t-il frappé Luka Doncic ?

Suspendu trois matches après un incident avec Luka Doncic, Dennis Schröder a réagi avec ironie à la formulation de la NBA, relançant les interrogations sur ce qui s’est réellement passé.

Dennis Schröder a réagi de manière ironique à l’annonce de sa suspension par la NBA, après un incident impliquant Luka Doncic. En cause, la formulation employée par la ligue. Selon le communiqué, il aurait « tenté de frapper » un autre joueur à l’issue de la défaite des Sacramento Kings face aux Los Angeles Lakers, le 28 décembre.

C’est précisément ce terme qui a fait réagir le meneur allemand. Sur les réseaux sociaux, Dennis Schröder a commenté l’annonce officielle avec un simple « Tenté », accompagné d’émojis rieurs.

Une réponse brève, interprétée par de nombreux observateurs comme une manière sarcastique de suggérer que la description retenue par la NBA ne correspond pas, selon lui, à la réalité de l’échange. Et qu’il ne serait pas contenté de « tenter » de frapper…

Une suspension de trois matches confirmée par la NBA

La ligue a annoncé samedi une suspension de trois matches à l’encontre de Dennis Schröder pour avoir « confronté et tenté de frapper un autre joueur ». L’information a été relayée par l’insider ESPN Shams Charania, avant que plusieurs précisions ne confirment que le joueur concerné était Luka Doncic.

Selon le communiqué de la NBA, Schröder aurait recherché le meneur des Lakers dans un couloir de la salle environ 40 minutes après la fin de la rencontre, avant d’initier la confrontation. Des tensions entre les deux joueurs se seraient accumulées tout au long du match.

Un échange verbal en toile de fond

Un épisode survenu lors d’un temps mort est également mentionné dans les rapports. Luka Doncic aurait alors glissé à Schröder qu’il « aurait dû signer ce contrat », une allusion directe à l’extension de quatre ans et 82 millions de dollars que l’Allemand avait refusée à l’époque avec les Lakers.

Si cet échange verbal ne justifie pas l’incident selon la ligue, il illustre un climat déjà tendu entre les deux joueurs avant l’après-match.

Une sanction qui fait réagir la NBA

L’affaire a rapidement suscité des réactions dans la ligue. Trae Young a notamment résumé le sentiment de certains joueurs en commentant sous une publication consacrée à la suspension :

« Ce n’est pas possible. »

Sportivement, Dennis Schröder manquera notamment le match prévu lundi entre Sacramento et les Lakers, conséquence directe de la sanction.

Un passif déjà existant entre les deux joueurs

La « rivalité » ne date pas d’aujourd’hui et avait déjà pris forme sur la scène internationale. Lors de l’EuroBasket 2025, Dennis Schröder avait conduit l’Allemagne à une victoire en quarts de finale face à la Slovénie de Luka Doncic. Cette dernière, éliminée de la course aux médailles au terme d’un match tendu, avait vertement critiqué l’arbitrage. L’Allemagne avait ensuite remporté la compétition, avec Schröder élu MVP du tournoi.

Un contexte qui nourrit la rivalité entre les deux hommes, sans pour autant expliquer à lui seul l’incident récent en NBA.