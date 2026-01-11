Le 28 décembre dernier, les Los Angeles Lakers ont facilement battu les Sacramento Kings (125-101). Auteur de 34 points et 7 passes décisives, Luka Doncic a été l'un des grands artisans de ce succès. Alors que Dennis Schröder a peiné à peser (11 points).
Deux semaines après cette rencontre, la NBA a officiellement annoncé la suspension de l'Allemand pour trois matches ! Pourquoi ? Car ce dernier a tenté de frapper le Slovène ! Selon les révélations d'ESPN, l'histoire a débuté sur le parquet.
Pendant le match, les deux hommes ont échangé les amabilités. Et l'ex-Madrilène a piqué son adversaire en lui lançant "qu'il aurait dû signer ce contrat", en référence à l'offre à 82 millions de dollars sur 4 ans des Lakers en 2021.
A la fin de la rencontre, il n'y avait eu aucun signe de nervosité entre eux. Et pourtant, 40 minutes après le buzzer, Schröder a dégoupillé en apercevant Doncic dans les couloirs vers les vestiaires. Remonté, le joueur des Kings lui a expliqué qu'il ne pouvait pas l'insulter de "salope" sur le parquet et se balader tranquillement par la suite.
Pour éviter une confrontation physique, il a fallu l'intervention de Deandre Ayton puis de la sécurité pour retenir Dennis Schröder. Et la NBA a donc sanctionné le natif de Brunswick pour cette attitude. Ironie du destin, il sera donc suspendu mardi... contre les Lakers de Luka Doncic.
