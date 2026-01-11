En décembre, le meneur des Sacramento Kings Dennis Schröder voulait en découdre avec son homologue des Los Angeles Lakers Luka Doncic.

Le 28 décembre dernier, les Los Angeles Lakers ont facilement battu les Sacramento Kings (125-101). Auteur de 34 points et 7 passes décisives, Luka Doncic a été l'un des grands artisans de ce succès. Alors que Dennis Schröder a peiné à peser (11 points).

Deux semaines après cette rencontre, la NBA a officiellement annoncé la suspension de l'Allemand pour trois matches ! Pourquoi ? Car ce dernier a tenté de frapper le Slovène ! Selon les révélations d'ESPN, l'histoire a débuté sur le parquet.

Pendant le match, les deux hommes ont échangé les amabilités. Et l'ex-Madrilène a piqué son adversaire en lui lançant "qu'il aurait dû signer ce contrat", en référence à l'offre à 82 millions de dollars sur 4 ans des Lakers en 2021.

A la fin de la rencontre, il n'y avait eu aucun signe de nervosité entre eux. Et pourtant, 40 minutes après le buzzer, Schröder a dégoupillé en apercevant Doncic dans les couloirs vers les vestiaires. Remonté, le joueur des Kings lui a expliqué qu'il ne pouvait pas l'insulter de "salope" sur le parquet et se balader tranquillement par la suite.

Pour éviter une confrontation physique, il a fallu l'intervention de Deandre Ayton puis de la sécurité pour retenir Dennis Schröder. Et la NBA a donc sanctionné le natif de Brunswick pour cette attitude. Ironie du destin, il sera donc suspendu mardi... contre les Lakers de Luka Doncic.

