LeBron James a affirmé que les Lakers doivent désormais adapter leur jeu aux forces de Luka Doncic, qu’il considère donc comme le franchise player.

La question de l’équilibre offensif des Los Angeles Lakers alimente les débats depuis le début de la saison. Avec Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves comme principaux créateurs, beaucoup s’interrogeaient sur la manière dont ces profils dominants balle en main pouvaient cohabiter.

Après la victoire des Lakers face aux New Orleans Pelicans (111-103), LeBron James a tenu à clarifier la hiérarchie et l’approche collective adoptée par Los Angeles.

« C’est à nous de nous adapter autour de lui »

Interrogé sur les ajustements nécessaires pour faire fonctionner l’attaque des Lakers, LeBron James a été limpide sur le rôle central de Luka Doncic.

« Luka n’a pas besoin de modifier son jeu. C’est notre franchise player de 26 ans, donc c’est à nous de faire évoluer notre jeu autour de lui et de trouver des solutions », a expliqué le quadruple MVP.

LeBron James a insisté sur la capacité de Doncic à dicter le jeu et à attirer les défenses adverses.

« On essaie d’être dynamiques et de jouer à partir de lui. On sait que c’est un joueur exceptionnel sur pick-and-roll, un scoreur d’élite qui attire énormément l’attention défensive. Parfois, il a quatre yeux, voire six yeux braqués sur lui. À nous de nous placer correctement », a-t-il ajouté.

Une attaque désormais construite autour de Doncic

Depuis le début de la saison, Luka Doncic s’impose comme le moteur offensif des Lakers. Le Slovène tourne à 33,5 points, 8,7 passes et 7,9 rebonds de moyenne, tout en assumant pleinement le rôle de créateur principal.

Avec Doncic à la baguette, Los Angeles affiche un bilan solide (23-11) et occupe actuellement la troisième place de la Conférence Ouest. Une dynamique qui conforte le discours tenu par LeBron James.

LeBron assume un rôle différent

À 41 ans, LeBron James affirme n’avoir aucun problème à ajuster son jeu pour s’intégrer dans cette nouvelle organisation offensive.

« Ce n’est pas un problème pour moi, ça ne me dérange pas de faire les choses différemment. Je pense simplement que certaines personnes ne regardent pas vraiment le basket », a-t-il conclu.

Un message clair envoyé à ceux qui doutaient de la compatibilité entre les deux stars, et une confirmation supplémentaire que les Lakers entendent désormais construire leur identité autour de Luka Doncic.

