Après 31 matches, JJ Redick a reconnu que les Lakers cherchent encore leur identité collective, évoquant des rotations instables et des difficultés à construire de la continuité.

Face aux Kings, les Los Angeles Lakers ont mis fin à une série de trois défaites consécutives, mais la fin d’année reste contrastée. Ils ont ensuite subi une lourde défaite face aux Detroit Pistons et restent donc sur quatre revers sur les cinq derniers matches. Los Angeles avance sans réelle continuité malgré un bilan global de 20 victoires pour 11 défaites.

Après 31 rencontres, l’entraîneur JJ Redick a livré un constat lucide, reconnaissant que son équipe peine encore à définir son identité.

« On essaie encore de comprendre qui on est »

« On essaie encore de comprendre ça », a expliqué Redick en conférence de presse. « Je sais que ça peut ressembler à une excuse, et ça l’est peut-être, mais je sais aussi qu’on a connu beaucoup d’arrêts et de redémarrages. Et quand je dis ‘’on’', je parle de toute l’équipe, joueurs et staff. On essaie vraiment de jouer de la bonne manière chaque soir, avec les bonnes intentions. »

Le coach des Lakers a ensuite insisté sur les difficultés liées aux ajustements permanents.

« La gestion des cinq majeurs, des rotations, tout ça a été compliqué pour tout le monde, pas seulement pour les coaches. C’est un défi pour les joueurs. Construire une identité dans ces conditions, c’est difficile », a-t-il poursuivi.

Un processus qui demande du temps

JJ Redick a également replacé la situation dans une perspective plus large, rappelant que l’identité d’une équipe ne se construit pas toujours immédiatement.

« Si on regarde notre équipe l’an dernier, elle était différente. Son identité a fini par émerger assez tard, vers la fin janvier, j’ai l’impression. Et ensuite, on a encore dû s’adapter. »

Il a même évoqué une discussion passée avec Phil Jackson, soulignant la complexité du contexte actuel.

« Phil m’avait dit qu’il avait généralement une idée claire de son équipe à Thanksgiving. Avec ce groupe, c’est difficile d’y parvenir pour l’instant. »

Luka Doncic relativise le constat

Interrogé sur ces propos, Luka Doncic s’est montré plus optimiste, tout en reconnaissant la marge de progression.

« On est à 20-11, ce qui n’est pas si mal. On est à deux ou trois matches de la deuxième place. Même si ça peut sembler compliqué, ce n’est pas catastrophique. Mais on doit clairement progresser », a-t-il déclaré en espagnol.

Les Lakers entameront l’année 2026 avec deux rencontres face aux Memphis Grizzlies, une nouvelle occasion de chercher davantage de stabilité et, peut-être, de commencer à définir cette identité encore floue.

