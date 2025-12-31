Faut-il vraiment s’inquiéter pour Zaccharie Risacher ?

Voilà à peine dix-huit mois que les Atlanta Hawks ont jeté leur dévolu sur Zaccharie Risacher lorsqu’ils se sont retrouvés en position de drafter les premiers en juin 2024. Dix-huit mois, ce n’est rien à l’échelle d’une carrière mais c’est long à notre époque rythmée par les tweets, les débats sur internet et la consommation constante de sport et d’highlights. Dix-huit mois, en revanche, ça paraît très court pour déjà se lancer dans une « re-draft » de la promotion menée par deux Français, Risacher et Alexandre Sarr. Pourtant, pour le spécialiste Zach Lowe, c’est déjà suffisant pour estimer que la franchise de Géorgie s’est peut-être trompée en misant sur le fils d’un ancien international tricolore.

« Même si Risacher est décevant, il n’a que 20 ans. Je pense qu’il sera un bon titulaire en NBA. Mais si l’on regarde Alex Sarr, Reed Sheppard et Stephon Castle, les trois joueurs pris après lui, je ne pense pas qu’il soit trop tôt pour dire que les Hawks ont fait le mauvais choix », analyse donc l’insider.

Il y a deux parties dans sa déclaration mais concentrons-nous d’abord sur l’aspect draft. Parce que finalement, toute l’analyse du cas Risacher est biaisé par son statut de first pick. Une étiquette qui s’accompagne traditionnellement d’attentes élevées étant donné que ce sont habituellement des futurs All-Stars qui se retrouvent appelés en premier par le commissionnaire le soir de la draft. Et pourtant, dès le départ, les spécialistes n’ont cessé de répéter que cette cuvée 2024, bien que peut-être chargée en bons joueurs de basket, restait « faible » en super talents. Autrement dit, il n’y avait pas forcément de vraie superstar à aller chercher, pas de jeune au potentiel démentiel, etc.

Une erreur de casting des Atlanta Hawks ?

Zaccharie Risacher aurait probablement été drafté en cinquième ou sixième position de la plupart des drafts récentes. Et là, ça changerait une grande partie de la perception sur ses performances. Quant à la décision des Hawks, Alex Sarr aurait visiblement refusé un workout avec eux et la franchise pouvait déjà compter sur Onyeka Okongwu au même poste. Elle a Trae Young dans le rôle de Reed Sheppard. Avec le recul, Stephon Castle aurait été très intéressant au côté de Jalen Johnson mais l’arrière n’a pas réellement été annoncé dans le top-3 de la draft. Il est vrai qu’il est rare de penser en termes de « fit » en piochant aussi haut mais si l’on part du principe qu’aucun de ces joueurs ne sont réellement en mesure de devenir des stars, alors ça a du sens de réfléchir à la complémentarité entre les pièces de l’effectif. L’ailier français faisait sens pour son profil, ses caractéristiques et sa marge de développement.

Son évolution, justement, venons-y. Notons d’abord que son club ne le traite pas non plus complètement comme un premier choix de draft. D’où l’ironie des critiques liées au fait d’avoir été le first pick. Les joueurs draftés à cette position ont d’ordinaire des passe-droits et tout un projet articulé autour d’eux. Ils disposent de grosses minutes pour s’exprimer, se tester, se chercher, faire des erreurs et apprendre de ces mêmes erreurs, etc. Ce n’est pas le cas ici.

Il y a deux points frustrants majeurs autour du cas Risacher : son temps de jeu et son utilisation sur le terrain. Il passe en moyenne 24 minutes sur le terrain depuis le début de la saison. Les remplaçants Okongwu et Nickeil Alexander-Walker jouent plus que lui, même si ça peut se défendre vu qu’ils sont aujourd’hui des joueurs plus productifs que le Français. Vit Krejci, qui évolue sur un rôle à peu près similaire, a quasiment le droit au mêmes minutes (23,9) et ça s’explique par le fait qu’il est plus efficace aux tirs et notamment derrière l’arc, où il tourne à 46% contre 34% pour le titulaire du poste. Mais le Tchèque a cinq ans de plus et dispose d’une potentiel évidemment plus limité.

Un rôle et un temps de jeu trop limités

Ce qui est rageant, c’est que l’on a parfois l’impression que le jeune homme sera limité en temps de jeu quel que soit son rendement sur le parquet. Avec une rotation très définie et des moments très précis passés sur le terrain. Comme l’an dernier finalement, jusque ce que les blessures poussent le staff à utiliser plus leur rookie, qui avait alors terminé très fort au point de faire un run pour le ROY (deuxième du vote à l’arrivée) !

Il dispute rarement, voire jamais, les fins de rencontre, même si ça a un peu changé récemment. Certains diront que c’est à cause de son rendement. Mais il affiche en réalité l’un des meilleurs +/- des Hawks, ou au moins l’un des moins pires avec un -0,3 point sur 100 possessions. Statistiquement, Atlanta ne coule pas en la présence de Zacc. Quin Snyder sent certainement qu’il joue son job et il préfère donc se tourner vers des vétérans plus confirmés mais, là encore, les chiffres tendent à montrer que ça ne place pas les Hawks dans une meilleure position pour gagner. Leur bilan et leurs difficultés récentes, avec 7 défaites de suite notamment, vont là aussi dans ce sens.

Risacher, un défaut irrémédiable ?

L’autre élément clé, c’est donc son rôle. Il est essentiellement déployé en bout de chaîne, à la finition, que ce soit en réception-tir (31% de ses possessions) ou en cavalant en transition (34%). Il n’existe presque qu’à travers ça. C’est dingue mais Onyeka Okongwu, pivot, joue plus de picks-and-roll balle en main que Zaccharie Risacher cette saison. Take that for data, comme disait David Fizdale.

Hormis Kristaps Porzingis, et encore, ça s’explique par ses pépins de santé, TOUS les joueurs de la rotation habituelle d’Atlanta drivent plus souvent vers le cercle que le Français. Il est à 2,4 drives en moyenne chaque soir. Krejci, un shooteur, est à 2,6. Keaton Wallace est à 3. Luke Kennard à 3,6. Alors comment se fait-il qu’il ait si peu la balle entre ses mains ? Est-ce que c’est un problème de confiance du joueur ? De confiance du coach ? Le signe d’un manque d’agressivité ? Respecte-t-il trop à la lettre les consignes ? Est-il tout simplement pas assez bon ? Il est tout de même difficile de penser que le jeune homme, qui savait tout de même percer des défenses balle en main en Betclic Elite, ne soit pas du tout à même de le faire en NBA.

Il serait probablement aussi bon que Kennard ou Wallace, voire même Dyson Daniels s’il pouvait enchaîner des répétitions. Après, il est vrai qu’il n’est pas le plus explosif sur son premier appuis, ni le plus costaud. Il reste long et intelligent. Il est censé pouvoir faire des différences. Mais les Hawks ne l’essayent même pas. Ils ne le placent pas dans ces situations que sont censés connaître les joueurs draftés très haut. Encore une fois, ça sonne presque injuste de l’attendre comme un premier choix quand il n’est pas considéré comme tel sur le terrain.

Zaccharie Risacher, un futur grand role player ?

Du coup, Zaccharie Risacher se retrouve contraint de bien shooter pour exister. Ce qui est difficile en ayant peu la balle. Difficile de se mettre en rythme. Le pire, c’est qu’il n’est pas ridicule. En 106 matches NBA, il tourne à 45% de réussite aux tirs et 35% à trois-points. Pour 12 points de moyenne. Il y a bien pire dans cette ligue dans son rôle. Sur 36 minutes, ses stats grimpent à 16 points cette saison, malgré la période délicate qu’il traverse actuellement. Avec peu de rebonds, certes, mais c’est aussi dû au fait que les Hawks lui demandent de courir de l’autre côté du terrain dès le moindre tir adverse. Sans avoir le ballon entre les mains, il lui sera aussi quasiment impossible de développer son jeu de passe. Dommage.

Maintenant, revenons à la première partie de la déclaration de Zach Lowe : il n’a que 20 ans ! Il a largement le temps de se développer. Ses premiers mois en NBA laissent peut-être penser que Risacher ne connaîtra pas une évolution à la Mikal Bridges, qui est aujourd’hui la troisième option d’un candidat au titre, mais il est encore susceptible de s’affirmer un jour comme un joueur du calibre d’OG Anunoby ou d'Harrison Barnes. Soit des titulaires très solides qui contribuent au succès de leurs équipes.

C’est d’ailleurs aussi pour ça que l’on imagine mal sa franchise s’en séparer aussi tôt. Il ne serait pas intouchable, et c’est logique pour une organisation qui est parfois citée comme une destination potentielle de Giannis Antetokounmpo, mais ça ne veut pas dire pour autant que les Hawks vont l’échanger. Même contre Anthony Davis. Un changement de scénario pourrait faire du bien au Français cela dit. Mais ce changement de scénario peut avoir plusieurs formes, avec par exemple un recalibrage des priorités à Atlanta, club qui espérait se hisser dans le top-4 de la Conférence Est, ou un renvoi du coach Snyder.

« Je ne suis pas inquiet, mais pas rassuré non plus », résumait Frédéric Fauthoux, sélectionneur de l’équipe de France et ancien coach de Risacher à Bourg. « N’oublions pas ce qu’est le système NBA, qui veut que du jour au lendemain, ton statut peut évoluer. Zaccharie joue dans une équipe avec deux gros créateurs que sont Trae Young et Jalen Johnson. Le premier le faisait beaucoup jouer la saison dernière et l’émergence du second vient forcément changer les équilibres. » C’est peut-être aussi notre conclusion, mais dans l’autre sens : sans être rassuré, nous ne sommes pas inquiets pour Zaccharie Risacher. Le meilleur reste à venir.

