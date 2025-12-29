Zaccharie Risacher n’est plus intouchable, les Hawks prêts à s’en séparer ?

Depuis le début, Zaccharie Risacher n’est pas considéré comme un first pick habituel. Parc que sa promotion était perçue comme plus « faible » au niveau des super talents. Parce que son jeu n’est pas nécessairement celui d’une star de demain mais plutôt d’un très joueur de complément très solide. Et parce que les Atlanta Hawks, finalement, pour ses raisons ou non, ne lui offrent pas non plus le traitement réservé d’ordinaire à ces joueurs piochés tout en haut.

Quin Snyder le limite en minutes – entre 20 et 25 – et ce quasiment quel que soit le rendement du Français sur le terrain. Il a ses rotations précises et il ne s’en écarte pas ou peu quand il s’agit de l’ancien ailier de Bourg-en-Bresse. Ensuite, ce dernier n’a quasiment jamais le ballon entre les mains pour créer, un espace d’ordinaire laissé aux jeunes joueurs les plus prometteurs pour justement les aider à se développer en tant qu’éventuel futur All-Star. Mais ce n’est pas le cas à Atlanta.

Atlanta ouvre la porte à un départ de Trae Young

Zaccharie Risacher est employé essentiellement en bout de chaîne, que ce soit pour shooter ou finir suite à une coupe. Alors est-ce que c’est parce qu’il respecte à la lettre les consignes du staff ? Est-ce que c’est un manque de confiance ? Est-ce qu’il ne peut juste pas le faire ? Il est difficile d’imaginer qu’il soit vraiment moins bon balle en main que Dyson Daniels ou Keaton Wallace.

Toujours est-il qu’avec ses difficultés actuelles (9 points de moyenne en décembre) et surtout celles de sa franchise, l’enthousiasme autour du jeune joueur est mis à mal. Les Hawks eux-mêmes seraient prêts à le trader selon Marc Stein. Mais pas à n’importe quelles conditions. L’insider essaye surtout de faire comprendre que la franchise ne refusera pas d’inclure son ancien premier choix dans un package qui ferait venir un joueur majeur à Atlanta. Et c’est logique. Si les Bucks voulaient Risacher dans n’importe quel échange impliquant Giannis Antetokounmpo, il est évident que les Hawks accepteraient.

C’est intéressant parce qu’une rumeur circule selon laquelle Atlanta s’intéresserait à Anthony Davis. Les Mavericks, justement, réclamerait Zaccharie Risacher. Mais ça ne veut pas dire qu’il y aura forcément un transfert d’ici la deadline. Loin de ça. Ce sont surtout des spéculations à ce stade et mettre en place un trade d’une telle envergure reste compliqué. Tout comme il est rare que les franchise se séparent aussi vite d’un joueur sélectionné aussi haut que Risacher. Le Français n’a, rappelons-le, que 20 ans.

Zaccharie Risacher réclamé par les Mavs contre Anthony Davis ?