Atlanta ouvre la porte à un départ de Trae Young

Les Hawks seraient désormais ouverts à un trade de Trae Young avant la deadline. La faute à des résultats en berne depuis son retour et à une situation contractuelle épineuse.

On s'en doutait un peu au vu de la période difficile vécu par Atlanta... Selon Marc Stein, que l'on sait plutôt fiable, les Hawks seraient aujourd’hui plus ouverts que jamais à l’idée de se séparer de Trae Young avant la deadline de février. Une information lourde de sens pour une franchise qui a longtemps présenté son meneur All-Star comme la pierre angulaire de son projet.

Ce timing n’a rien d’anodin. Depuis le retour de blessure de Trae Young, Atlanta a enchaîné six défaites consécutives en encaissant à chaque fois au moins 125 points, même si le joueur n’a pas disputé l’intégralité de ces rencontres. Sans faire de lui l’unique responsable, cette série négative alimente les interrogations sur la direction à donner au projet, et sur la capacité des Hawks à franchir un nouveau cap avec Young comme chef de file.

Le problème du contrat

La situation contractuelle du meneur pèse également dans la balance. Trae Young dispose d’une player option à venir, et Marc Stein s’interroge ouvertement sur le risque financier pour Atlanta si aucun trade ne se concrétise et que le joueur choisit de l’activer. Un scénario qui pourrait sérieusement rigidifier la masse salariale des Hawks.

Ce contexte rend d’autant plus intrigantes les rumeurs évoquant un intérêt prononcé d’Atlanta pour Anthony Davis ces derniers jours. Stein pose la question frontalement : les Hawks peuvent-ils réellement tenter un tel coup cet hiver sans faire sortir Trae Young de l'effectif par la même occasion ? Entre ambition sportive immédiate et prudence économique, la franchise se retrouve face à l’un des choix les plus structurants de son avenir récent.

A l'heure actuelle, Atlanta est 10e de la Conférence Est avec 15 victoires pour 18 défaites.