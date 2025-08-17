Giannis Antetokounmpo a enfin eu le feu vert avec la Grèce ✅

La Grèce va enfin pouvoir compter sur Giannis Antetokounmpo. Depuis le début de la préparation des Grecs pour l'Eurobasket 2025, l'intérieur des Milwaukee Bucks n'a pas disputé le moindre match et n'était pas en mesure de participer aux entraînements avec contacts. Le Greek Freak avait besoin du feu vert de sa franchise pour une question d'assurances.

Et la situation a enfin été réglée. Samedi, Antetokounmpo a pu se joindre à ses partenaires pour sa première véritable séance d'entraînement avec le groupe. Il va pouvoir monter en puissance à l'approche de la compétition.

A 11 jours du début de l'Euro pour les Grecs, la superstar de 30 ans va avoir trois matches amicaux pour reprendre du rythme : la Lettonie mercredi, l'Italie vendredi et la France dimanche. Je pense que ça sera suffisant pour lancer la machine avant le début des hostilités contre la Nazionale le 28.

Pour la Grèce, sa présence devrait faire du bien. Jusqu'à maintenant, la sélection connaît une préparation plutôt mitigée : deux victoires contre la Belgique (74-60) et le Monténégro (69-91) pour deux défaites face à la Serbie (66-76) et Israël (58-75).

Autant dire que le renfort de Giannis Antetokounmpo devrait faire du bien. Beaucoup de bien même.

