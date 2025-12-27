Zaccharie Risacher réclamé par les Mavs contre Anthony Davis ?

Face à l'intérêt des Atlanta Hawks pour Anthony Davis, les Dallas Mavericks risquent de réclamer Zaccharie Risacher pour valider un trade.

Zaccharie Risacher va-t-il faire l'objet d'un gros trade ? Il ne s'agit pas d'un secret, Anthony Davis s'impose comme un sérieux candidat à un départ aux Dallas Mavericks. Depuis le licenciement de Nico Harrison, l'intérieur se retrouve au cœur de nombreuses rumeurs concernant un échange.

Et selon les informations du journaliste Chris Haynes, une équipe se montre "très intriguée" par AD : les Atlanta Hawks. Sur une série de 5 défaites consécutives et en grande difficulté sur le plan défensif, les Hawks voient ainsi le joueur de 32 ans comme une potentielle solution.

Si une opération se concrétise entre les deux équipes, Trae Young ne devrait pas être impliqué. Par contre, les Mavs auraient déjà fixé plusieurs conditions : des contrats expirants, des jeunes talents et des picks. Avec une cible confirmée : Risacher.

Le #1 pick de la Draft NBA 2024 incarnerait ainsi l'une des options appréciées par les Mavs pour épauler Cooper Flagg sur le long terme. Est-ce que les Hawks seront prêts à le sacrifier pour récupérer Anthony Davis ? Il s'agit de la grande interrogation.

Surtout que pour envisager un tel mouvement, Atlanta doit aussi miser sur le long terme sur le natif de Chicago, sous contrat jusqu'en 2027, en le prolongeant. Un dossier à suivre avec attention.

Zaccharie Risacher et les Hawks, qu’est-ce qui coince ?

thini thiel
Risacher c'est quand même chaud de ne pas reussir a s'imposer aux pauvres Hawks........ Peut-être qu'un changement de coach lui fera du bien. Mais bon les Hawks qui pensent a AD pour progresser..... Le mec qui passe plus de temps à l'infirmerie que sur un terrain
enogab
Je commence à être vraiment convaincu que ce serait une bonne chose qu'l parte quand je regarde l'historique de développement des joueurs à Atlanta. A part Jalen Johnson (et encore, c'est pas tout à fait solide à cette heure) on a : Cam Reddish, Kobe Bufkin, AJ Griffin (bon là, c'est particulier), Onyeka Okongwu qui ont ou ont eu du mal à progresser ; John Collins, De'Andre Hunter qui sont de bons joueurs qui se sont fait trader, Kevin Huerter tradé aussi (bon là ok). Sur les 10 dernières années, dans le scouting il n'y a que DeAndre' Bembry qui était vraiment une erreur (Bufkin aurait pu tenir une place dans une rotation).
